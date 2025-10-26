جریمه ۱۳ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در مریوان

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، از محکومیت قاچاقچی سوخت به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد و گفت: پرونده قاچاق ۹ هزار لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را ضمن ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت ۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش خودرو حامل سوخت از ارزش کالای قاچاق بیشتر بود، متهم علاوه بر جریمه قبلی، به پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی دیگر نیز محکوم شد که در مجموع میزان جریمه به ۱۳ میلیارد ریال رسید.

رحیمیان ادامه داد: ماموران هنگ مرزی مریوان در حین انجام عملیات نظارتی بر تردد ناوگان عمومی در مسیر خروج از کشور و بر روی پل مرزی، سوخت قاچاق را در داخل یک خودرو کشف کرده و پس از تشکیل پرونده، موضوع را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع دادند.