تجاوز به چپ در محور کامیاران - سروآباد ۳ فوتی به جا گذاشت

به گزارش کرد پرس، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در بیان جزئیات این خبر، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور کامیاران - سروآباد تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از طرف سروآباد به طرف کامیاران در حرکت بود با یک دستگاه کامیون بنز در کیلومتر یک محور کامیاران- سروآباد با هم برخورد که در این تصادف متأسفانه راننده و ۲ نفر سرنشین پژو فوت و یک نفر سرنشین دیگر آن مصدوم شد.

رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه علت تامه تصادف انحراف به چپ از جانب راننده پژو تشخیص داده شده است، اظهار کرد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و ازتغییر ناگهانی مسیر و سبقت های غیرمجاز خودداری کنند.