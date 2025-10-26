به گزارش کردپرس، صادقیپور اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت زیرساختهای حملونقل جادهای، چندین ورودی مهم در سطح استان طی سالجاری مورد ساماندهی و روکش آسفالت قرار گرفته است.
او با اشاره به اقدامات گسترده انجامشده در ورودیهای شهرستان ارومیه افزود: عملیات روکش آسفالت محور ارومیه – تبریز به طول ۲۲ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۵۳۰ میلیارد تومان در دو مسیر رفت و برگشت، محور بند – راژان به طول ۳۰ کیلومتر با اعتباری بیش از ۹۴ میلیارد تومان و محور ارومیه – سلماس به طول ۲۶ کیلومتر با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان در حال اجراست. معاون راهداری استان یادآور شد: عملیات روکش آسفالت در محور جاده چیچست – دریا نیز به طول ۸ کیلومتر و با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار بهطور کامل به اتمام رسیده است.
او ادامه داد: در شهرستان میاندوآب نیز عملیات روکش آسفالت به طول ۴ کیلومتر در ورودی این شهرستان با اعتباری بیش از ۲۲ میلیارد تومان در حال اجراست.
صادقیپور درباره اقدامات انجامشده در شمال استان گفت: در شهرستان خوی، ساماندهی محور سهراهی ایواوغلی به طول ۵ کیلومتر با مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان در حال اجرا بوده و اجرای ۱۱ کیلومتر روکش آسفالت محور ایواوغلی – بازرگان نیز با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به پایان رسیده است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربیافزود:در شهرستان چایپاره نیز ساماندهی ورودی شهر به طول ۵ کیلومتر با ۳۲ میلیارد تومان اعتبار بهطور کامل اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
او در پایان تصریح کرد: در مجموع، برای اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی ورودی شهرها در محورهای یادشده، بیش از ۱۰۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
