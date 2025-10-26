۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰

آغاز هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان؛ شهر صحنه‌ای برای نمایش زندگی

سرویس کردستان ـ مریوان از امروز، چهارم آبان‌ماه، بار دیگر به شهری برای نمایش، گفتگو و خلاقیت تبدیل شد. هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور بیش از ۴۳ گروه نمایشی از ایران و چند کشور خارجی آغاز به کار کرد و به مدت پنج روز، خیابان‌ها، میادین و پارک‌های این شهر میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود.

به گزارش کرد پرس، در این دوره از جشنواره، آثار منتخب از میان بیش از ۲۰۰ اثر ارسالی برگزیده شده‌اند و در بخش‌های مختلفی همچون آزاد، آیینی و سنتی، دگرگونه‌ها، نیشتمان و فراگیر به اجرا درمی‌آیند.

گروه‌هایی از کشورهای تونس و هند نیز در کنار هنرمندان ایرانی به اجرای نمایش خواهند پرداخت تا جلوه‌ای بین‌المللی به این رویداد هنری ببخشند.

مراسم افتتاحیه جشنواره امروز ساعت ۱۰:۳۰ صبح در میدان شبرنگ مریوان با برگزاری کارناوالی شاد و حضور گسترده مردم برگزار شد؛ رویدادی که طبق سنت هر سال، آغازگر فضایی پرشور در شهر خواهد بود.

در کنار اجرای نمایش‌ها، برنامه‌هایی همچون برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های نقد و بررسی آثار و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر خیابانی نیز در دستور کار قرار دارد. مکان‌های اجرای آثار شامل پارک ملت، میدان انقلاب، محوطه دریاچه زریوار و مراکز فرهنگی شهر مریوان خواهد بود.

مریوان در طول سال‌های گذشته نشان داده است که تنها میزبان یک جشنواره نیست، بلکه خود به صحنه‌ای زنده برای تئاتر تبدیل شده است؛ شهری که مردمش نه فقط تماشاگر، بلکه همراه و بخشی از اجرا هستند. 

حضور پرشور آنان، همان نیرویی است که جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را به یکی از ماندگارترین و مردمی‌ترین رویدادهای هنری کشور بدل کرده است.

