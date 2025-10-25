شناسایی ۵۱۴ مورد ساخت وساز غیرمجاز در سنندج

به گزارش کرد پرس، سامان شکری با بیان اینکه حجم ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه و نواحی منفصل شهری سنندج نگران کننده است، گفت: رصد میدانی و گزارش های مناطق مختلف نشان می دهد بخش عمده این تخلفات در محلات حاشیه ای و بافت های ریزدانه رخ داده است؛ جایی که کنترل و نظارت شهری به دلیل وسعت و تراکم جمعیتی دشوارتر است.

وی دلایل اقتصادی را از مهم ترین عوامل گرایش شهروندان به ساخت وساز غیرمجاز عنوان کرد و افزود: بالا بودن هزینه زمین و دریافت پروانه، فشار مالی مالکان و سود کوتاه مدت فروش واحدهای بدون مجوز از مهم ترین انگیزه ها برای این نوع ساخت وسازها است.

معاون شهرسازی شهرداری سنندج با اشاره به پیامدهای منفی این پدیده، اظهار کرد: تداوم ساخت وسازهای غیرمجاز موجب تخریب اراضی کشاورزی و فضای سبز، افزایش خطر سیلاب به دلیل کاهش نفوذپذیری خاک و فشار مضاعف بر شبکه های خدماتی مانند آب، برق و فاضلاب می شود.

شکری همچنین از همکاری میان شهرداری، دادستانی، اداره ثبت، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برای مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز خبر داد و ادامه داد: شهرداری علاوه بر تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰، در موارد لازم احکام قلع و قمع یا جریمه نقدی را اجرا می کند که هدف ما برخورد سلبی صرف نیست، بلکه پیشگیری از تکرار و آگاه سازی شهروندان است.

وی یادآور شد: برای کنترل مؤثرتر این روند، نیاز به هماهنگی نهادی، شفافیت اطلاعات مالکیت و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای ساخت وساز قانونی در مناطق کم برخوردار داریم.