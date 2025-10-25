به گزارش کردپرس، هالوک گورگون، رئیس صنایع دفاعی ترکیه، از انجام یک آزمایش موفق دیگر در چارچوب توسعه موشک‌های بالستیک خبر داد. به‌گفته او، با «گام‌های استوار» برد این سامانه افزایش یافته و دقت اصابت نیز بهتر شده است. خبرگزاری آناتولی هم‌زمان ویدیوی کوتاهی از این آزمایش را منتشر کرد.

در ادامه برنامه توسعه موشک‌های بالستیک در صنایع دفاعی ترکیه، یک آزمایش موفق دیگر انجام شد. هالوک گورگون، رئیس هیأت صنایع دفاعی ریاست‌جمهوری، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در پلتفرم «NSosyal» اعلام کرد که شرکت «راکتسان» این آزمون میدانی را با موفقیت به سرانجام رسانده است.

گورگون در پیام خود نوشت: «آماده‌سازی در سکوت… تنها یک لحظه… و امضایی که بر پهنه آسمان نقش می‌بندد. روزِ زیبایی بود و یک تجربه موفق دیگر. با گام‌های استوار، بُرد بیشتر می‌شود و دقت برخورد افزایش می‌یابد. از راکتسان و همه کسانی که در این موفقیت سهم داشتند سپاسگزارم.»

خبرگزاری آناتولی رسانه رسمی دولت ترکیه، هم‌زمان با اعلام این خبر، ویدیوی کوتاهی از روند شلیک و لحظه پرتاب را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این آزمایش بخشی از روند مستمر تقویت توان موشکی کشور در چارچوب پروژه‌های بومی صنایع دفاعی است.