به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مسیر بازگشت از سفر به کویت، قطر و عمان، در جمع خبرنگاران همراهش، به پرسش‌هایی درباره وضعیت سوریه و نقش گروه‌های کردی در شمال این کشور پاسخ داد. او تأکید کرد که موضع ترکیه در قبال سوریه «کاملاً روشن و قاطع» است و گفت: «ما از همان ابتدا اعلام کردیم اجازه نخواهیم داد سازمان های غیرقانونی در شمال سوریه شکل بگیرد که امنیت ملی ما را تهدید کند.»

اردوغان با اشاره به سلسله عملیات‌ نظامی گذشته و هماهنگی با طرف های روس و ایرانی، تصریح کرد که «آنکارا هیچ تغییری در موضع خود نسبت به پروژه‌های تجزیه‌طلبانه در سوریه نخواهد داد» و افزود: «هدف اصلی ما تضمین تمامیت ارضی سوریه و بازگرداندن ثبات به این کشور است. این موضع ما از ابتدا تا امروز تغییری نکرده است.»

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت دولتش به دنبال هماهنگی با دمشق است و این روند به نفع همه‌ی طرف‌ها، از جمله مردم کرد سوریه خواهد بود. او خاطرنشان کرد: «ما نه با کردها مشکل داریم و نه با هیچ قوم دیگری؛ اما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد سازمان‌های تروریستی در مرزهای جنوبی ما پایگاه دائمی ایجاد کنند.»

اردوغان ضمن تأکید بر اهمیت نقش ترکیه در معادلات امنیتی منطقه، گفت کشورش برای ایجاد ثبات در سوریه و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی «هم ابزار دیپلماتیک و هم ظرفیت‌های میدانی» در اختیار دارد. او به مذاکرات ادامه‌دار با روسیه و ایران در چارچوب روند آستانه نیز اشاره کرد و گفت: «راه‌حل بحران سوریه، همکاری واقعی کشورهای منطقه و مقابله مشترک با تروریسم است.»

به گفته‌ی اردوغان، بازسازی سوریه و بازگشت آوارگان تنها زمانی ممکن است که ساختارهای مسلح غیرقانونی در شمال و شرق این کشور از میان برداشته شوند و دولت مرکزی کنترل خود را بر سراسر کشور بازپس گیرد.