به گزارش کردپرس، متن بیانیه نماینده بوکان به این شرح است؛ در برنامه سفر ریاست محترم جمهور، معاونت سیاسی استانداری با تدبیری قابل تقدیر، برنامەریزی کرده بودند که در هر یک از نشستهای رییسجمهور دو تن از نمایندگان مجلس (یک نفر از شمال استان و یک نفر از جنوب استان) به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود بپردازند و این برنامەریزی به صورت مکتوب اعلام شده بود.
در نشست نخست با نخبگان و فعالان اجتماعی استان مشاهده شد که ترکیب حاضر در سالن، نمایانگر همهی اقوام و مناطق استان نیست. به گونهای که در سالنی مملو از جمعیت، تنها تعدادی انگشتشمار از نخبگان و فعالان احتماعی مناطق کردنشین حضور داشتند. این وضعیت شایستهی جلسەای که رییسجمهور کشور در آن حضور دارد، نبود.
به همین دلیل، خارج از وقت و بدون استفاده از میکروفون با احترام بلند شده و به جناب رییس جمهور عرض کردم که این جمع مبارک، ترکیب واقعی نخبگان را از همه اقوام و مناطق استان در برنمیگیرد و با این نوع نگاه انسجام استان محقق نمیشود و تاکید نمودم که این استان نیازمند نگاهی فراگیر از نوع نگاه خود شماست.
در نشست فعالان اقتصادی نیز برنامەریزی به این شیوه بود که جناب آقای دکتر نجفزاده (نماینده محترم مردم شریف خوی) و بنده صحبت کنیم که یکباره اسم بنده حذف شد که مورد اعتراض قرار گرفت. دلیل این کملطفی احتمالا به ضیق وقت و برنامەی فشرده سفر ریاست محترم جمهوری و یا برخی تنگنظریهای موردی و سلیقهای برمیگردد و با اعتراض بنده در جلسه قبلی بود ولی بەهرحال در نهایت منجر به حضور بنده در پشت تریبون شد تا بتوانم صدای مردم، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را منتقل کنم.
لازم میدانم از حمایت تک تک همکارانم در مجمع نمایندگان استان به صورت ویژه تشکر کنم. یقین دارم عدالت مبنا و مقوم انسجام ملی ما خواهد بود و مردم استان ِمتحد و یکپارچه، آرزوی دشمن را که تفرقه و تنفرپراکنی قومی است، ناکام خواهند گذاشت.
