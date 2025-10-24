خودگردانی نیم بند برای  کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، اندیشکده استراتفور در تازه‌ترین ارزیابی خود از روند سیاسی سوریه پیش‌بینی کرده است که ادغام نیروها و نهادهای کردی در ساختار دولت مرکزی دمشق به کندی پیش خواهد رفت و مناطق کردنشین در وضعیت «خودگردانی محدود و تعلیق ساختاری» باقی خواهند ماند.

به گفته این مرکز، ایالات متحده در چارچوب راهبرد جدید خود برای ثبات خاورمیانه، از اهرم تسهیل تحریم‌ها و حمایت اقتصادی از دولت احمد الشرع برای کاهش تنش با اسرائیل و جلوگیری از نفوذ بیشتر روسیه استفاده می‌کند. در همین حال، واشنگتن سطح کمک نظامی و مالی به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را کاهش داده، اما همچنان حمایت سیاسی و امنیتی کافی برای حفظ استقلال نسبی کردها را ادامه می‌دهد.

بر اساس گزارش، توافق مارس ۲۰۲۵ میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک در عمل با تعویق و بی‌اعتمادی متقابل مواجه شده است؛ به‌ویژه پس از درگیری‌های پراکنده میان نیروهای دولتی و جوامع علوی و دروزی که کردها را از خلع سلاح کامل بازداشت.

تحلیل استراتفور تأکید دارد که آینده سیاسی کردهای سوریه تا پایان سال ۲۰۲۶ در حالت نه ادغام کامل و نه استقلال واقعی باقی می‌ماند. این وضعیت نوعی تمرکززدایی کنترل‌شده خواهد بود که به کردها اختیار اداری و امنیتی محدودی می‌دهد، اما کنترل نهایی همچنان در دست دمشق و با نظارت غیرمستقیم واشنگتن خواهد بود.