آمریکا برای جلوگیری از تصویب قانون حشد الشعبی، ثبات عراق را تهدید کرد

به گزارش کردپرس، محمود مشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد: در جریان تلاش‌ها برای عدم تصویب قانون «الحشد الشعبی»، فشارهای آمریکا به حدی رسید که حتی با «الهول» و با برهم زدن ثبات سیاسی و امنیتی ما را تهدید کرد.

مشهدانی گفت: اسرائیل تلاش داشت عراق را بمباران کند، اما واشنگتن با آن مخالفت کرد. به گفته‌ی او، آمریکایی‌ها از رهبران سیاسی و مذهبی شیعه خواستند قانون الحشد الشعبی را تصویب نکنند و برای جلوگیری از آن، فشارهای سیاسی شدیدی وارد کردند.

وی افزود: آمریکا حتی تهدید کرد که در صورت تصویب این قانون، حمایت سیاسی و امنیتی خود از بغداد را متوقف خواهد کرد و ما را با اردوگاه الهول تهدید کرد.

مشهدانی تأکید کرد: قانون حشد الشعبی می‌توانست تصویب شود اما جریان های شیعه در نهایت از آن منصرف شدند.

او در پایان گفت: عراق تا زمانی که از کشور بخشهای جمعیتی مختلف عبور نکند و به مرحله‌ی دولت شهروندی نرسد، به ثبات دست نخواهد یافت.