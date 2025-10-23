۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۹

رئیس پارلمان عراق:

آمریکا برای جلوگیری از تصویب قانون حشد الشعبی، ثبات عراق را تهدید کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- محمود مشهدانی با اشاره به فشارهای آمریکا در روند تصویب قانون حشد الشعبی گفت واشنگتن ما را با اردوگاه الهول و به برهم زدن ثبات سیاسی و امنیتی عراق تهدید کردە است.

به گزارش کردپرس، محمود مشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد: در جریان تلاش‌ها برای عدم تصویب قانون «الحشد الشعبی»، فشارهای آمریکا به حدی رسید که حتی با «الهول» و با برهم زدن ثبات سیاسی و امنیتی ما را تهدید کرد.

مشهدانی گفت: اسرائیل تلاش داشت عراق را بمباران کند، اما واشنگتن با آن مخالفت کرد. به گفته‌ی او، آمریکایی‌ها از رهبران سیاسی و مذهبی شیعه خواستند قانون الحشد الشعبی را تصویب نکنند و برای جلوگیری از آن، فشارهای سیاسی شدیدی وارد کردند.

وی افزود: آمریکا حتی تهدید کرد که در صورت تصویب این قانون، حمایت سیاسی و امنیتی خود از بغداد را متوقف خواهد کرد و ما را با اردوگاه الهول تهدید کرد.

مشهدانی تأکید کرد: قانون حشد الشعبی می‌توانست تصویب شود اما جریان های شیعه در نهایت از آن منصرف شدند.

او در پایان گفت: عراق تا زمانی که از کشور بخشهای جمعیتی مختلف عبور نکند و به مرحله‌ی دولت شهروندی نرسد، به ثبات دست نخواهد یافت.

