تکلیف سه بخشداری قروه به زودی مشخص خواهد شد

به گزارش خبرنگار کردپرس، روند تغییرات مدیریتی در استان کردستان در حال شکل گیری بوده و تقریباً در بیشتر شهرستان ها تغییرات مدیریتی در فرمانداری ها و زیرمجموعه های فرمانداری همانند بخشداری ها و معاونت ها در حال اعمال شدن است اما در شهرستان قروه هنوز تغییر اساسی صورت نگرفته و گویا سیکل این تغییرات به اختلافات سیاسی گره خورده؛ یک طرف این اختلافات سیاسی به نماینده مجلس می رسد و طرف دیگر به فعالان سیاسی منجمله حامیان دولت. هرچند نماینده مجلس دخالت در این تغییرات را رد کرده و آن را نوعی مشورت و پیشنهاد دانسته و اعتقاد دارد مشورت دادن به معنای دخالت نیست اما حامیان دولت خود را دخیل در این کار دانسته و به صورت علنی هم لیست گزینه های پیشنهادیشان را ارائه داده اند. این لیست پیشنهادی شامل گزینه هایی برای سمت فرماندار شهرستان بوده که البته براساس بررسی ها و به اذعان کارشناسان حوزه مدیریت امتیاز چندانی نمی توان به این لیست داد و باید از حامیان دولت در قروه پرسید که مبنا و ملاکشان برای پیشنهاد چنین گزینه هایی چه بوده است!؟

جدای از سمت فرماندار، گره اصلی این تغییرات مربوط به بخشداری هاست. به طوری که در حال حاضر دو بخشداری شهرستان بدون بخشدار و با سرپرستی اداره می شوند آن هم سرپرستانی که با حفظ سمت هستند. یکی بخشداری دلبران است که با تمشیت مسئول امور مالی فرمانداری «شهریار بسطامی» مدیریت می شود و دیگری بخشداری چاردولی که سرپرستی آن به بخشدار مرکزی «رضا حسنی پدرام» سپرده شده است. نکته مهم اینجا مربوط می شود به اینکه چنین مسئولیت هایی را نمی توان با حفظ سمت پیش برد و چرا که بخشداریها نیازمند مدیریت دائم با دقت لازم هستند لذا باید هرچه سریع تر این وضعیت تغییر و بخشداران به طور رسمی معرفی و این بلاتکلیفی در بخش های شهرستان خاتمه یابد.

در همین زمینه به گفته فرماندار شهرستان قروه به احتمال خیلی زیاد تا ۱۵ روز آینده وضعیت این دو بخشداری مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد. «خلیل فعله گری» همچنین از تغییر بخشدار مرکزی هم خبر داد. «گزینه های دو بخشداری دلبران و چاردولی معرفی شده اند و تا روزهای آینده تعیین تکلیف خواهند شد و همچنین برای بخشداری مرکزی هم گزینه ای انتخاب و معرفی شده و در صورت تأیید، هر سه بخشدار انتصاب خواهند شد».

او همچنین درباره تغییر معاونت های فرمانداری هم گفت که پشنهاداتی شده اما هنوز به صورت قطعی نبوده و نمی توان در این باره اظهارنظر دقیقی داشت. /