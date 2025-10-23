نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم تنها با ساخت مدرسه ممکن نیست، بلکه باید به هوشمندسازی مدارس، ایجاد کتابخانه و احداث آزمایشگاه‌ها نیز توجه ویژه شود.

ستوده با اشاره به تلاش‌ها در زمینه نوسازی مدارس تصریح کرد: در قالب نهضت مدرسه‌سازی، ساخت ۲۸۷ پروژه آموزشی با یک‌هزار و ۶۰۰ کلاس درس آغاز شده که از این میان، ۱۰۰ پروژه با ۸۰۰ کلاس با مشارکت خیرین در حال احداث است.

او اضافه کرد: برای جبران کاهش نیروی انسانی در آموزش و پرورش، باید نیروهای حق التدریس و سرباز معلمان جذب شوند و این مشکل تا حدودی کاسته شود. همچنین جذب نیروهای حق‌التدریس و سرباز معلمان برای جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش را خواستاریم.

ستوده تأکید کرد: باید در راستای تحقق عدالت آموزشی یک برنامه ملی برای هوشمندسازی مدارس مناطق محروم تدوین شود تا ضمن حذف مدارس کانکسی، سایر مدارس نیز به تجهیزات آموزشی و فناوری‌های نوین مجهز شوند.

گفتنی است؛ امروز با دستور رییس جمهور ۲ پروژه آموزشی شامل هنرستان۲۱ کلاسه شهدا ارومیه و مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای اقتدار در مهاباد به بهره‌برداری رسید.

هنرستان ۲۱ کلاسه شهدای ارومیه در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع احداث شده و ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است. با بهره‌برداری از این مجموعه، ظرفیت تحصیل برای سه هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز فراهم شده است.

مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای اقتدار مهاباد نیز در محله سیدآباد این شهر و در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۵۰ مترمربع ساخته شده که برای آن ۵۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.