نماینده مهاباد در مجلس:

آذربایجان غربی در جایگاه سی‌ام سرانه فضای آموزشی کشور قرار دارد

سرویس آذربایجان غربی- نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: آذربایجان‌غربی از نظر سرانه فضای آموزشی در جایگاه سی‌ام کشور قرار دارد که این آمار نشان می‌دهد هنوز در برخی مدارس استان، کلاس‌هایی با بیش از ۳۵ دانش‌آموز دایر است.

به گزارش کردپرس، سلام ستوده روز پنجشنبه در جلسه توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم آذربایجان غربی که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ٣ هزار کلاس درس تخریبی در آذربایجان غربی وجود دارد و بسیاری از مدارس این استان به تجهیزات کمک‌آموزشی نیازمندند.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم تنها با ساخت مدرسه ممکن نیست، بلکه باید به هوشمندسازی مدارس، ایجاد کتابخانه و احداث آزمایشگاه‌ها نیز توجه ویژه شود.

ستوده با اشاره به تلاش‌ها در زمینه نوسازی مدارس تصریح کرد: در قالب نهضت مدرسه‌سازی، ساخت ۲۸۷ پروژه آموزشی با یک‌هزار و ۶۰۰ کلاس درس آغاز شده که از این میان، ۱۰۰ پروژه با ۸۰۰ کلاس با مشارکت خیرین در حال احداث است.

او اضافه کرد: برای جبران کاهش نیروی انسانی در آموزش و پرورش، باید نیروهای حق التدریس و سرباز معلمان جذب شوند و این مشکل تا حدودی کاسته شود. همچنین جذب نیروهای حق‌التدریس و سرباز معلمان برای جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش را خواستاریم.

ستوده تأکید کرد: باید در راستای تحقق عدالت آموزشی یک برنامه ملی برای هوشمندسازی مدارس مناطق محروم تدوین شود تا ضمن حذف مدارس کانکسی، سایر مدارس نیز به تجهیزات آموزشی و فناوری‌های نوین مجهز شوند.

گفتنی است؛ امروز با دستور رییس جمهور ۲ پروژه آموزشی شامل هنرستان۲۱ کلاسه شهدا ارومیه و مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای اقتدار در مهاباد به بهره‌برداری رسید.

هنرستان ۲۱ کلاسه شهدای ارومیه در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع احداث شده و ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است. با بهره‌برداری از این مجموعه، ظرفیت تحصیل برای سه هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز فراهم شده است.

مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای اقتدار مهاباد نیز در محله سیدآباد این شهر و در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۵۰ مترمربع ساخته شده که برای آن ۵۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

