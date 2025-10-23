١١ میلیون متر مکعب گاز مشعل در میادین نفتی مهار شد

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان روز پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴ در دومین برنامه یازدهمین سفر استانی دولت به استان آذربایجان غربی و در دیدار با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی این استان با تأکید بر اهمیت گفتوگو و جمعبندی منسجم دیدگاهها اظهار کرد: هدف ما شنیدن نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی است، اما لازم است مباحث بهصورت منظم، دستهبندیشده و هدفمند مطرح شود تا بتوان به جمعبندی دقیقتری دست یافت.
او با اشاره به نشستهای منظم دولت با بخشهای تولیدی و تجاری گفت: در تهران جلسات منظمی با اعضای اتاق و فعالان اقتصادی برگزار میکنیم. هر ماه با حضور کارآفرینان نشست جداگانهای داریم تا مسائل و مشکلات هر صنف بهصورت تخصصی بررسی شود.
پزشکیان افزود: برای هر بخش از صنعت، وزیر مربوطه مسئول پیگیری مستقیم مشکلات صنوف شده تا با تشکیل مستمر جلسات، راهکارهای اجرایی مشخصی ارائه شود. در پایان هر ماه، نتایج این گفتوگوها جمعبندی و بررسی میشود تا موانع واقعی از مسیر تولید و تجارت برداشته شود.
او تأکید کرد: باور داریم راه عبور از مشکلات اقتصادی و مقابله با فشار تحریمها از مسیر تولید و صادرات میگذرد. هر مانعی که از جانب دولت وجود داشته باشد، با همکاری دستگاهها رفع خواهد شد تا مسیر تجارت برای فعالان اقتصادی هموار شود.
رئیسجمهور با اشاره به سخنان مطرح شده در جلسه درباره ضرورت ایجاد سازوکارهای تشویقی برای فعالان اقتصادی گفت: پیشنهادهای مطرحشده از سوی استاندار نیز در همین راستاست و ما آمادگی داریم با استفاده از اختیارات قانونی، زمینه اجرای این طرحها را فراهم کنیم. لازم است موانع موجود شناسایی و به ما اعلام شود تا بتوانیم در تهران نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
او افزود: اگر چه جلسات مستمر با فعالان اقتصادی هر ماه برگزار میشود، اما باید پذیرفت که مشکلات انباشتهشده سالهای گذشته در مدت کوتاه حل نخواهد شد؛ مسیر اصلاح آغاز شده و با همکاری اتاق بازرگانی و کارآفرینان، روند رفع موانع با جدیت ادامه دارد.
پزشکیان ادامه داد: شب گذشته نیز با مدیران صنعت پتروشیمی نشست داشتیم تا درباره مشکلات موجود گفتوگو کنیم. تلاش ما این است که موانع از مسیر تولید و صادرات برداشته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار خود را انجام دهند.
او با بیان اینکه اعتقاد ما بر این است که صنوف باید خودشان روند کار را مدیریت و بر عملکرد خود نظارت کنند، تأکید کرد: تجربه نشان داده نظارتهای بیرونی به تنهایی مشکل را حل نکرده و نخواهد کرد. باید خود فعالان اقتصادی در اصلاح روندها، بهبود کیفیت و ارتقای استانداردها نقش مستقیم داشته باشند.
پزشکیان یادآور شد: این مسیر در حال اجراست و اگر پیشنهاد تازهای از سوی فعالان اقتصادی مطرح شود، دولت آماده اجرای آن است. در سطح عالی نیز هر هفته در روزهای چهارشنبه، جلسات ویژهای با حضور وزیران و مدیران ارشد حوزههای سرمایهگذاری، نفت، گاز، پتروشیمی و صادرات برگزار میشود تا میزان پیشرفت پروژهها بررسی و موانع بهصورت دقیق پیگیری شود.
او با اشاره به ضرورت مهار گازهای مشعل (فِلِر) در میادین نفتی گفت: اکنون حجم عظیمی از گازهای مشعل در کشور میسوزد که اگر کنترل شود، سالانه میتواند ۵ تا ۶ میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد کند. این در حالی است که برای کسب یک میلیارد دلار، گاه منابع و انرژی فراوان صرف میشود، اما ۵ میلیارد دلار سرمایه در قالب گازهای مشعل، سوخته و از بین میرود.
رئیسجمهور افزود: در مدت اخیر تلاش کردهایم این روند را متوقف کنیم. تا امروز بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب گاز مشعل مهار شده است، در حالیکه در کل دورههای گذشته مجموعاً حدود ۹ میلیون مترمکعب کنترل شده بود. این نشان میدهد مسیر اصلاح در عمل آغاز شده و دولت با جدیت در حال پیگیری آن است.
او ادامه داد: هر هفته جلسات منظم در این زمینه برگزار میشود تا بسترهای لازم برای مهار کامل گازهای همراه فراهم شود. به سرمایهگذاران نیز اعلام کردهایم که هر مانع قانونی یا اجرایی در مسیر سرمایهگذاری یا کنترل فلرها وجود داشته باشد، همانجا و در همان جلسه حل خواهد شد.
پزشکیان یادآور شد: در صورت نیاز، موضوعات در سطح سران قوا مطرح میشود و هیچیک از نهادهای کشور، از جمله مجلس و قوه قضائیه، در مسیر اصلاح و بهبود روند سرمایهگذاری و کنترل گازهای همراه مانعی ایجاد نخواهند کرد.
او تأکید کرد: برنامهریزی گستردهای برای بهرهبرداری از گازهای همراه، گازرسانی به مناطق نفتخیز و سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز در دست اجراست. هدف این است که روند فعلی بهگونهای تصحیح شود که ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، منافع حاصل از آن در خدمت توسعه ملی قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی آذربایجان غربی اظهار کرد: آذربایجان بهترین مکان برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری است. قابل قبول نیست در استانی با چنین امکانات و موقعیتی، مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه باشند. نمایندگان و فعالان اقتصادی باید با همکاری یکدیگر برنامهریزی کنند. هر جا مانعی وجود دارد، دولت آماده است آن را برطرف کند تا مسیر توسعه باز شود.
او تأکید کرد: لازم است ارتباطات اقتصادی و تجاری استان تقویت شود و برنامهها با دقت و نگاه آیندهنگرانه تنظیم گردد. با وحدت و انسجام میتوان مشکلات کشور را یکی پس از دیگری حل کرد. اگر قرار است با هم گفتوگو کنیم، باید این گفتوگو بر پایه شواهد علمی و مستندات واقعی باشد، نه بر اساس سلیقهها و برداشتهای شخصی.
