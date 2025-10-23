٥١ درصد حقابه دریاچه ارومیه به استان های همجوار منتقل می شود

به گزارش کردپرس، حجتالاسلام سیدسلمان ذاکر اول آبان در نشست فعالان اجتماعی و فرهنگی با رئیس جمهور در ارومیه با ابراز نگرانی از خشک شدن کامل دریاچه، گفت: بخش زیادی از حقآبه این دریاچه از طریق رودخانههای زرینهرود و سیمینهرود به استانهای دیگر منتقل میشود
وی افزود: ۲۷ راهکار برای احیای دریاچه تدوین شده و مدیریت تغییرات اقلیمی و مقابله با تهدیدات محیط زیستی باید در اولویت دولت قرار گیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین به کمبود زیرساختهای بهداشتی و درمانی در استان اشاره کرد و گفت: استان در شاخصهای سلامت عقب است و با کمبود ۲۷۰۰ تخت بیمارستانی مواجهیم. بسیاری از طرحهای درمانی مانند دهکده سلامت نیمهکاره رها شدهاند.
حجتالاسلام ذاکر تأکید کرد: تنها ۲۰ تخت سوختگی در استان وجود دارد و بسیاری از بیماران برای درمان مجبور به سفر به تبریز، شیراز یا تهران هستند.
وی همچنین خواستار تعیین و تثبیت وضعیت پرستاران شد و گفت: طی چهار سال اخیر، هزار پرستار استان مهاجرت کردهاند و تبدیل وضعیت شاغلان میتواند جلوی این روند را بگیرد.
بازگرداندن نخبگان به عرصه تصمیمگیری و جلوگیری از مهاجرت جوانان
همچنین نماینده شهرستانهای پیرانشهر و سردشت نیز در این جلسه بر اهمیت عدالت و توسعه متوازن در استان تأکید کرد و گفت: آذربایجان غربی همواره محل زندگی مسالمتآمیز اقوام و ادیان مختلف بوده و باید شرایطی فراهم شود که وحدت عملی در جامعه جریان یابد.
کمال حسینپور افزود: این استان ظرفیت تبدیل شدن به الگویی برای عدالت، وحدت و پیشرفت را دارد.
وی بر بازگرداندن نخبگان به عرصه تصمیمگیری و جلوگیری از مهاجرت جوانان تأکید کرد.
نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس همچنین به دغدغه کشاورزان در زمینه قیمت خرید تضمینی گندم اشاره و ابراز امیدواری کرد: با اختیارات استان، شرایط معیشتی مرزنشینان بهبود یابد.
شرکت ملی طلای ایران در آذربایجان غربی استقرار یابد
نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با انتقاد از سیاستهای توسعهای نادرست گذشته، از رئیسجمهور خواست راهبردهای عمرانی و اقتصادی کشور به گونهای تنظیم شود که آذربایجان غربی به مرکز لجستیک و طلای ایران تبدیل شود.
عادل نجفزاده با تأکید بر لزوم بازنگری در سند آمایش سرزمین گفت: در این سند مزیتهای لجستیکی کشور به مناطق مرکزی منتقل شده است، در حالی که مرزهای آذربایجان غربی بهترین موقعیت را برای تبدیل شدن به هاب منطقهای تجارت و ترانزیت دارند.
وی با اشاره به وضعیت جادهها و زیرساختهای مرزی افزود: این وضعیت در شأن جمهوری اسلامی نیست که وضعیت جادهها و امکانات لجستیکی در سمت ترکیه بسیار بهتر از سمت ایران باشد و از دولت خواست مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی استان را تکمیل کند.
نجفزاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت بالای معادن طلا در استان خواستار استقرار شرکت ملی طلای ایران در آذربایجان غربی شد و تأکید کرد: بزرگترین ذخایر طلای کشور در این استان قرار دارد و تمرکز صنایع طلا در این منطقه میتواند اقتصاد ملی را متحول کند.
وی گفت: آذربایجان غربی با فاصله هزار کیلومتری تا مدیترانه میتواند محور توسعه دریا محور شمالغرب ایران باشد و دولت باید زیرساختها را فراهم کند و امور اجرایی را به فعالان اقتصادی بسپارد.
دولت لایحه حمایت از سرمایه گذاری در آذربایجان غربی، کردستان و خراسان تدوین را کند
نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ایجاد بسته حمایتی ویژه برای سرمایهگذاری در مناطق مرزی، گفت: بدون ارائه مشوقهای مؤثر، امکان توسعه اقتصادی در استانهای مرزی کشور فراهم نخواهد شد.
قسیم عثمانی با بیان اینکه سرمایهگذاران به طور طبیعی مناطق کمریسکتر را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند، اظهار کرد: مناطق مرزی به دلیل شرایط اقتصادی و امنیتی، ریسک بالاتری دارند و به همین دلیل نیازمند حمایتهای ویژه هستند.
نماینده بوکان پیشنهاد کرد: دولت لایحهای برای حمایت از سرمایهگذاری در استانهای مرزی از جمله آذربایجان غربی، کردستان و خراسان تدوین کند تا مشوقهای قانونی برای سرمایهگذاران فراهم شود.
وی تأکید کرد: باید در ایران صنایع با سودآوری بالا به سمت استانهای مرزی هدایت شوند تا توازن توسعه برقرار شود و عدالت اقتصادی محقق گردد.
عثمانی با اشاره به ظرفیت تأثیر منطقهای شهرهای مرزی گفت: استفاده از این ظرفیتها همراه با مشوقهای علمی و اقتصادی میتواند به توسعه پایدار در استانهای مرزی و تحقق عدالت مورد نظر دولت منجر شود.
به گزارش کردپرس از ایسنا؛ در پایان تفاهم نامه ایجاد مجتمع تخصصی صنایع نساجی خوی به ارزش ۶۹۰۰ میلیارد تومان توسط سرمایه گذار خارجی، تفاهم نامه همکاری مشترک دیجی کالا و استانداری برای توسعه فرصتهای مرزی، تفاهم همکاری برنانه یکپارچه منابع آب در حوزه دریاچه ارومیه با فائ، تفاهم نامه اجرایی احیای دریاچه با دانشگاه ارومیه و تبریز، تفاهم نامه توسعه پلتفرم دیجیتال دریاچه ارومیه با استفاده از هوش مصنوعی، اجرای سیستم آبیاری مدرن و هوشمندسازی کشاورزی در شبکه آبیاری مهاباد در حضور رییس جمهور امضا شد.
همچنین با حضور پزشکیان، بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی نقده با اعتبار ۷۲۰ میلیارد تومان به صورت برخط افتتاح شد.
