پزشکیان: آذربایجان غربی حکم طلا را دارد

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان در ادامه جلسه با فعالان فرهنگی و اجتماعی آذربایجان غربی در ارومیه گفت: با بیان اینکه باید نخبگان و دانشمندان را کنار هم جمع کنیم تا نقشه راه ارائه دهند، تاکید کرد: باید فرصت‌ها، تهدیدها، قدرت‌ها و ضعف‌های خود را بشناسیم و بعد نقشه ارائه کنیم.

وی با ابراز تاسف از حذف نخبگان در برخی روندهای سیاسی، گفت: هر ماه با تولیدکنندگان و کارآفرینان جلسه برگزار می‌کنیم و مصمم هستیم که مشکلات را از سر راه آنها برداریم. همچنین برنامه داریم که از ظرفیت و توان علمی دانشگاهیان برای حل مشکلات کشور از جمله ناترازی‌ها استفاده کنیم.

پزشکیان در ادامه با تاکید بر اینکه در ارائه راهکارهای علمی باید تمام متغیرها را مدنظر داشته باشیم، اظهار داشت: دانشگاه‌های امروز جهان نیز تک رشته‌ای نیستند بلکه با همکاری مجموعه‌ای از علوم، یک اکوسیستم را در نظر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه حل مسائل اجتماعی با تکیه به فقط یک کارشناس امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: باید با تعامل و همکاری، جلوی ایجاد عوارض اجتماعی را بگیریم. چرا هنگامی که خواستند قیمت بنزین را بالا ببرند فاجعه به وجود آمد؟ در اینکه باید نرخ بنزین افزایش می‌یافت، شکی نیست، حتی آب هم به این قیمت نیست، اما آیا مداخله و افزایش قیمت به این سادگی است؟ باید هزاران متغیر را ببینیم و برای آن برنامه داشته باشیم و چاره‌اندیشی کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: انجام بسیاری از مداخلات بدیهی است اما به این سادگی نیست که شبانه تصمیم بگیریم و صبح اجرا کنیم، هر کس هم که اعتراض کرد قبول نکنیم.

رئیس‌جمهور ضمن اعلام آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات و حمایت از تولیدکنندگان و تجار و حل مشکلات استان، افزود: سال گذشته، بارندگی ۴۰ درصد کاهش داشت و امسال نیز کمتر از سال گذشته خواهد بود، باید بپذیریم که منطقه ما به سمت خشکسالی می‌رود و لذا باید بر اساس منابع آبی موجود، برنامه‌ریزی کنیم.

پزشکیان تکیه بر توان داخلی را اصلی‌ترین راه برای حل مشکلات کشور دانست و تاکید کرد: آذربایجان غربی از نظر شرایط، منابع و همسایگان حکم طلا را دارد، ما باید از امکانات خدادادی این منطقه، طلا بسازیم، کاری کنیم که فرزندان ما در آینده بتوانند راحت زندگی کنند و دست در دست هم، آینده‌ای شایسته برای ایرانیان بسازیم.