۲۳ میلیارد تومان اعتبار به حوزه ورزش سنندج اختصاص یافت

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در دیدار با هیأت های ورزشی شهرستان سنندج، گفت: بخشی از این اعتبارات برای احداث زمین های چمن مصنوعی در روستاها و بقیه برای اماکن سطح شهر تخصیص یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش در سلامت جسم و روان جامعه، افزود: هدف ورزش فقط تربیت جسم نیست، بلکه پرورش روح و روان انسان ها است.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار کرد: امسال در هفته تربیت بدنی هیچ پروژه عمرانی جدید ورزشی برای ارتقای سرانه ورزشی نداشتیم؛ در حالی که میانگین سرانه ورزشی کشور یک مترمربع است اما در سنندج این رقم تنها نیم متر است و با استانداردهای جهانی قرنها فاصلە داریم.

سجادی با اشاره به نبود ساختار اداری مناسب در برخی دستگاه های شهرستان، ادامه داد: شهرستان سنندج با وجود اینکه مرکز استان است، هنوز در بسیاری از دستگاه ها ساختار اداری مستقل ندارد.

وی یادآور شد: مرکز استان باید الگو و نمونه باشد اما جدایی از مشکلات ساختاری در شاخص های آموزش، راه، بهداشت و حتی ورزش، از میانگین استانی پایین تر است.

فرماندار شهرستان سنندج بر لزوم شفاف سازی درآمدها و استفاده بهینه از ظرفیت سالن های ورزشی تأکید کرد و بیان کرد: درآمدها و هزینه های سالن های ورزشی باید شفاف شود همچنین لازم است مشخص شود که هیأت های استانی بر چه مبنایی از سالن های ورزشی سنندج برای سایر شهرستان ها هزینه می کنند.

سجادی با بیان اینکه هیأت های ورزشی نباید درگیر ملاحظات سیاسی شوند از اینکه روسای هیات ها در گذشته به مدیران سیاسی واگذار می شد، انتقاد کرد و بیان کرد: هیأت های ورزشی باید از حاشیه سیاست خارج شده و به افراد متخصص، دغدغه مند و ورزشی واگذار شوند و نه مدیران سیاسی تا بتوانند به درستی نقش خود را در توسعه ورزش ایفا کنند.