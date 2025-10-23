۱۰ مدرسه با سرمایه ۳ هزار میلیارد ریال در کردستان ساخته می شود

به گزارش کرد پرس، امیرحسین جمشیدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: تمامی این مدارس از محل اعتبارات وزارت راه وشهرسازی ساخته می شوند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و نیاز کردستان به فضای آموزشی، افزود: در حال حاضر مجوزهای لازم برای ساخت ۱۰ باب مدرسه در سطح شهرهای استان و افزایش سرانه آموزشی توسط راه وشهرسازی دریافت شده است.

سرپرست معاونت مسکن وساختمان راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: این تعداد مدرسه در محلات مورد هدف بازآفرینی، سایت های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر ساخته خواهند شد.

جمشیدی ادامه داد: هزینه ساخت این ۱۰ مدرسه، ۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده که به صورت کامل توسط وزارت راه وشهرسازی تامین وپرداخت خواهد شد.