۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۸

۱۰ مدرسه با سرمایه ۳ هزار میلیارد ریال در کردستان ساخته می شود

سرویس کردستان - سرپرست معاونت مسکن وساختمان راه و شهرسازی کردستان از ساخت ۱۰ باب مدرسه با بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار توسط راه وشهرسازی کردستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، امیرحسین جمشیدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: تمامی این مدارس از محل اعتبارات وزارت راه وشهرسازی ساخته می شوند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و نیاز کردستان به فضای آموزشی، افزود: در حال حاضر مجوزهای لازم برای ساخت ۱۰ باب مدرسه در سطح شهرهای استان و افزایش سرانه آموزشی توسط راه وشهرسازی دریافت شده است.

سرپرست معاونت مسکن وساختمان راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: این تعداد مدرسه در محلات مورد هدف بازآفرینی، سایت های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر ساخته خواهند شد.

جمشیدی ادامه داد: هزینه ساخت این ۱۰ مدرسه، ۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده که به صورت کامل توسط وزارت راه وشهرسازی تامین وپرداخت خواهد شد.

