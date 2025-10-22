مطالبات گندمکاران کرمانشاهی پرداخت شد

به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه با اعلام این گفت: در فصل زراعی گذشته، بیش از ۵۸۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۱۲ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان از کشاورزان کرمانشاهی به‌صورت تضمینی خریداری و در سیلوهای استاندارد استان ذخیره‌سازی شد. این موفقیت حاصل همدلی و تلاش تمام دست‌اندرکاران بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره بویژه گندم کاران سختکوش استان است.

حبیبی با تقدیر از زحمات فعالان این حوزه افزود: کرمانشاه همواره از قطب‌های اصلی تولید گندم کشور است و امسال نیز با عملکرد درخشان کشاورزان خود، سهم بزرگی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرد.

وی افزود: پایان عملیات خرید تضمینی گندم در کرمانشاه، نشانه‌ای از تلاش، همدلی و برنامه‌ریزی دقیق دولت و کشاورزان استان است؛ فصلی طلایی که با تسویه کامل بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران، لبخند رضایت را بر چهره زحمت‌کشان عرصه تولید نشاند.

در همین رابطه، علی ملکشاهی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه نیز با اشاره به تسویه کامل مطالبات گندمکاران گفت: با پیگیری‌های مجدانه استاندار محترم، همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، تنها پنج درصد از مطالبات گندمکاران باقی مانده بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شد. امروز می‌توان با افتخار گفت که همه گندمکاران استان به حق خود رسیده‌اند.



ملکشاهی افزود: در سال زراعی گذشته، بیش از ۶۰ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان فعال بودند که نقش بخش خصوصی در این فرآیند درخشان بود؛ ۴۰ مرکز خصوصی، ۷ مرکز دولتی و ۱۳ مرکز تعاون روستایی در این موفقیت سهیم بودند.



به گفته وی، شهرستان کرمانشاه با خرید ۱۵۲ هزار تن در صدر قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های سنقر و کلیایی (۸۱ هزار تن)، سرپل ذهاب (۶۰ هزار تن)، روانسر (۵۷ هزار تن) و صحنه (۵۳ هزار تن) بیشترین میزان تحویل گندم را به خود اختصاص داده‌اند.



