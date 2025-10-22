پاسداشت میراث فرهنگی گروس نیازمند همدلی و کنش جمعی است

به گزارش کرد پرس، در متن پیام حسین سیمایی صراف آمده است: «از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که توفیق خدمت صادقانه در مسیر علم و توسعه را به همه ما عنایت فرماید؛ حضور فرهیختگان از اقصی نقاط ایران اسلامی در این همایش، مایه برکت و امید برای رشد علمی و فرهنگی استان کردستان و شهرستان بیجار است».

«اینک در موسم پاییز هزاررنگ، هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی دروازه های علم و دانایی، دانشگاه کردستان به عنوان نگین علم و فضیلت در غرب کشور میزبان رویدادی علمی و فرهنگی است که موضوع آن یکی از کهن ترین و غنی ترین مناطق فرهنگی ایران یعنی گروس است».

در ادامه پیام وزیر علوم با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی منطقه گروس، آمده است: «گروس از دیرباز یکی از حوزه های تمدنی و فرهنگی مهم غرب ایران بوده که در کنار جایگاه جغرافیایی ممتاز، از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز نقشی مؤثر در ساختار تاریخی ایران از دوران صفویه تا روزگار معاصر داشته است و این منطقه خاستگاه مردان بزرگ و نام آورانی بوده که در عرصه فرهنگ، ادب و سیاست کشور منشأ خدمات ارزنده ای شده اند».

«از جمله چهره های برجسته گروس می توان به امیررضا گروسی شاعر و ادیب، امیر معزز و علیرضاخان گروسی از حاکمان خوشنام منطقه، عبدالحسین خان سالار ملک گروسی رئیس نظمیه در اواخر دوره قاجار، غلامعلی بایندری فرمانده نیروی دریایی ایران در جنگ جهانی دوم، و کامران نجات اللهی نخستین شهید دانشگاهی کشور اشاره کرد که نام آنان برگ زرینی در تاریخ ایران است».

در پایان پیام سیمایی صراف به همایش ملی مطالعات گروس، آمده است: «این همایش فرصتی مغتنم برای اندیشمندان، پژوهشگران و دلسوزان خطه گروس است تا با پژوهش های عمیق، علمی و هدفمند، فرصت ها و چالش های منطقه را بررسی و راهکارهایی برای توسعه پایدار آن ارائه کنند کە بدون تردید، حفظ و پاسداشت چنین میراث ارزشمندی تنها از رهگذر همکاری جمعی و پیوند میان نهادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی میسر است».