کاهش سهمیه سوخت کشاورزان ناعادلانه است

او تصمیم اخیر درباره کاهش سهمیه سوخت را ناعادلانه خواند و افزود: این تصمیم در شرایط فعلی به تولید لطمه زده است. انتظار دارم کمیسیون کشاورزی در اولین جلسه رسمی خود، این موضوع را در دستور کار قرار دهد و با دعوت از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، میزان سهمیه گازوئیل کشاورزان را به میزان قبلی بازگرداند. علاوه بر این، باید تبعیضی که در سهمیه‌بندی میان استان‌ها وجود دارد نیز رفع شود؛ چراکه برخی استان‌های همجوار تا ۳۰۰ لیتر گازوئیل بیشتر از استان آذربایجان‌غربی دریافت می‌کنند.

نماینده پیرانشهر در مجلس در ادامه به مشکلات وام‌های بانکی کشاورزان اشاره کرد و گفت: بانک کشاورزی که باید پشتیبان کشاورزان باشد، امروز خود به مانعی برای آن‌ها تبدیل شده است. در حالی‌که امسال بسیاری از باغات در شهرستان‌های ما آسیب دیده‌اند، کشاورزان برای دریافت تسهیلات حتی از بانک‌های دیگر نیز بازمانده‌اند. لازم است مدیران اعتباری بانک کشاورزی در تعامل با کشاورزان بازنگری کرده و شرایط اعطای وام را تسهیل کنند.

او با بیان اینکه مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان پیرانشهر وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: برخی کشاورزان بیش از ۶ یا هفت سال است در صف دریافت تراکتور از دولت مانده‌اند. این یک ضعف جدی در حوزه مکانیزاسیون است و انتظار داریم در همین جلسه عدد مشخصی برای سهمیه تخصیصی تراکتور به شهرستان تعیین شود.

بخش زیادی از مردم شهرستان پیرانشهر آب شرب پایدار ندارند

حسین‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های سدسازی و آبیاری شهرستان گفت: سدهای کانی‌سیب و سیلوه که هر دو برای توسعه کشاورزی حیاتی‌اند، سال‌هاست تکمیل نشده‌اند. با بهره‌برداری کامل از این سدها و طرح آبیاری تحت فشار ۱۳ هزار هکتاری، می‌توانیم جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی منطقه داشته باشیم. اکنون تنها ۶ هزار هکتار از این طرح فعال است و اگر همین بخش تکمیل شود، بیش از دو هزار خانوار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

او با قدردانی از پیگیری‌های وزارت نیرو و سازمان جهاد کشاورزی در تخصیص بخشی از حق‌آبه سد کانی‌سیب برای اراضی پیرانشهر، اظهار کرد: حدود ۲۵ میلیون متر مکعب آب از محل این سد به کشاورزی منطقه اختصاص یافته است. باید مشخص شود کدام بخش‌ها از این آب بهره‌مند می‌شوند و سازمان جهاد یا وزارت نیرو مسئول اجرای آن است تا زمین‌های مشمول هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

حسین‌پور در ادامه به موضوع اجرای قانون رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: این قانون در برخی مناطق به‌درستی اجرا نشده و باعث نارضایتی مردم شده است. کشاورزی که ۳۰ یا ۴۰ سال روی زمین خود کار کرده نباید به یک‌باره مالکیتش را از دست بدهد. انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون بازنگری کند تا حقوق کشاورزان حفظ شود.

نماینده پیرانشهر در مجلس همچنین با اشاره به مشکل کم‌آبی شهر پیرانشهر گفت: با وجود سه سد بزرگ در شهرستان، بخش قابل توجهی از مردم هنوز آب شرب پایدار ندارند. نیمی از شهر به چاه‌های آب متصل است و با قطع برق، آب‌رسانی نیز مختل می‌شود. در حالی که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب از شهرستان انتقال داده می‌شود، این وضعیت برای مردم قابل توجیه نیست.

او در پایان از تلاش‌های وزارت نیرو برای ساخت مخزن دوم آب‌رسانی به پیرانشهر و پیگیری طرح خط انتقال جدید قدردانی کرد و افزود: با تکمیل این پروژه، مردم در تابستان با بحران آب مواجه نخواهند شد. انتظار داریم این طرح با جدیت از سوی وزارت نیرو و شرکت آبفا دنبال شود./