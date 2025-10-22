ملکشاهی شهر ملی بوگده سازی می شود

به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرزاد شریفی گفت: با هدف ثبت ارکواز ملکشاهی بهعنوان شهر ملی بوگدهسازی، کارشناسان معاونت صنایع دستی کشور از کارگاههای تولید این هنر بومی بازدید کردند که این اقدام میتواند جایگاه صنایع دستی ایلام را در سطح ملی تقویت کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: با توجه به فعالیت کارگاههای متعدد بوگدهسازی در شهرستان ملکشاهی و تولید انحصاری این محصول در کشور، شهر ارکواز بهعنوان شهر ملی پیشنهادی بوگدهسازی به وزارت میراثفرهنگی معرفی شده است.
شریفی افزود: در همین راستا، هیئتی از کارشناسان معاونت صنایع دستی کشور به سرپرستی ملایی، به همراه معاون و کارشناسان ادارهکل میراث فرهنگی استان، از کارگاههای فعال بوگدهسازی در ارکواز بازدید کردند.
وی ادامه داد: پس از بازدید میدانی، جلسهای با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ملکشاهی برگزار شد که در آن شهردار ضمن قدردانی از تلاش صنعتگران و هنرمندان این حوزه، بر ضرورت نامگذاری میادین و خیابانهای شهر به نام بوگده و طراحی المانهایی از صنایعدستی مرتبط تأکید کرد.
شریفی گفت: شهردار ملکشاهی قول داد با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی استان، وزارتخانه، فرمانداری و سایر مسئولان شهرستان، زمینه ثبت نهایی ملکشاهی بهعنوان شهر ملی بوگدهسازی فراهم شود.
ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام پیشتر موفق به دریافت نشان جغرافیایی «بوگدهسازی» به نام شهرستان ملکشاهی شده است.
