به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان اعلام کرد، روز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان با تیمی به ریاست ژنرال عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش عراق، دیدار کرد. این هیئت شامل شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و امنیتی عراق بود.

در این دیدار که با حضور فرمانده پیشمرگه و مسئولان وزارت پیشمرگه برگزار شد، دو طرف درباره همکاری مشترک میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه با پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی، روابط نظامی و امنیتی بغداد و واشنگتن در چارچوب توافق امنیتی دوجانبه، تهدیدات تروریسم و وضعیت سوریه گفت‌وگو کردند.

نچیروان بارزانی تأکید کرد که گروه داعش همچنان تهدیدی واقعی برای امنیت و ثبات عراق و سوریه است و برای مقابله با خطرات و تهدیدات تروریستی، عراق و اقلیم کردستان همچنان به همکاری و پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی نیاز دارند.

او از نقش ارتش عراق در تأمین امنیت و ثبات کشور تقدیر کرد و بر ضرورت ادامه همکاری مشترک میان نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق تأکید کرد.

از سوی دیگر، رئیس ستاد ارتش عراق نیز گفت همکاری میان ارتش و پیشمرگه در بهترین وضعیت خود قرار دارد و از نقش وزارت پیشمرگه در حفظ امنیت و هماهنگی قدردانی کرد.

در این دیدار، همچنین موضوع امنیت مرزها، وضعیت گذرگاه‌های مرزی به‌ویژه میان عراق و سوریه، و آینده همکاری با ائتلاف بین‌المللی پس از پایان مأموریت رسمی آن در سپتامبر ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت.