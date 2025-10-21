رئیس اقلیم کردستان از انتصاب نماینده ویژه جدید آمریکا در عراق استقبال کرد

به گزارش کردپرس، بارزانی در این پیام نوشت: «از تصمیم رئیسجمهور دونالد ترامپ برای انتصاب مارک ساوایا به عنوان نماینده ویژه خود در امور عراق استقبال میکنم. این تصمیم بر اهمیت راهبردی روابط میان عراق و اقلیم کردستان و پیشبرد منافع مشترک و ثبات منطقهای تأکید دارد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شامگاه یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» از انتصاب مارک ساوایا در این سمت خبر داد.
مارک ساوایا، تاجر شناختهشده اهل شهر دیترویت در ایالت میشیگان، از فعالان شبکه اجتماعی اینستاگرام است و پیشتر چندین بار در کنار ترامپ دیده شده و عکسهای متعددی با او منتشر کرده است.
ترامپ درباره او گفته است: «مفتخرم که مارک ساوایا را به عنوان نماینده ویژه خود در امور عراق معرفی کنم، درک عمیق مارک از عراق و ایالات متحده به تقویت روابط دو کشور و پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک خواهد کرد.»
بر اساس اطلاعات موجود در صفحه لینکدین او، ساوایا هیچگونه سابقهای در حوزه مدیریت دولتی در سطوح محلی، ایالتی یا فدرال ایالات متحده ندارد.
ساوایا تاجر عراقیتبارِ کلدانیالاصل است که در شهر دیترویت زندگی و فعالیت میکند. او در آنجا مجموعهای از داروخانههای خصوصی با نام «Leaf and Bud» تأسیس کرده است.
او پس از اعلام رسمی این انتصاب، در پیامی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «برایم مایه افتخار و سپاس است که رئیسجمهور دونالد ترامپ مرا به عنوان نماینده ویژه خود در امور عراق منصوب کرد. در چارچوب رهبری و راهنمایی رئیسجمهور ترامپ، برای تقویت روابط میان آمریکا و عراق تلاش خواهم کرد. سپاسگزارم، جناب رئیسجمهور.»
مارک ساوایا در سال ۱۹۸۵ در عراق به دنیا آمده و در دهه ۱۹۹۰ همراه خانوادهاش به آمریکا مهاجرت کرده است.
