آزادی ۵۳ زندانی ایلامی همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، در جریان سفر خود به استان ایلام از زندان مرکزی بازدید کرد و با زندانیان دیدار کرد.
در این بازدید، همزمان با مراسم آزادسازی ۵۳ زندانی، دادستان کل کشور از کارگاههای اشتغال و کلاسهای مهارتآموزی زندانیان بازدید و بر اهمیت خودسازی و انس با قرآن کریم تأکید کرد.
موحدی با اشاره به فلسفه زندانبانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، اصلاح و بازپروری اجتماعی زندانیان را محور اقدامات بازپرورانه خواند و اقدامات فرهنگی و تربیتی در زندانها را شایسته تقدیر دانست.
وی افزود: اصلاح و بازپروری زندانیان همراه با فعالیتهای فرهنگی و تربیتی با رویکرد قرآنی، یکی از اولویتهای سازمان زندانهاست که با دقت و اهتمام ویژه اجرا میشود.
دادستان کل کشور همچنین به نتایج مثبت عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری برای زندانیان و خانوادههای آنان اشاره و وضعیت نگهداری زندانیان و رعایت حقوق شهروندی در مراکز اصلاحی و تربیتی استان را مناسب و استاندارد ارزیابی کرد.
در پایان مراسم، ۲۵۰ بسته معیشتی نیز به خانوادههای نیازمند زندانیان اهدا شد تا همزمان با آزادی، بخشی از نیازهای آنان نیز تامین شود.
