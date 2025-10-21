۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۴

آزادی ۵۳ زندانی ایلامی همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه

آزادی ۵۳ زندانی ایلامی همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه

سرویس ایلام - همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام، ۵۳ زندانی با کمک ستاد دیه و بهره‌گیری از ارفاقات قانونی، در مراسمی با حضور دادستان کل کشور از زندان مرکزی آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، در جریان سفر خود به استان ایلام از زندان مرکزی بازدید کرد و با زندانیان دیدار کرد.

در این بازدید، همزمان با مراسم آزادسازی ۵۳ زندانی، دادستان کل کشور از کارگاه‌های اشتغال و کلاس‌های مهارت‌آموزی زندانیان بازدید و بر اهمیت خودسازی و انس با قرآن کریم تأکید کرد.

موحدی با اشاره به فلسفه زندانبانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، اصلاح و بازپروری اجتماعی زندانیان را محور اقدامات بازپرورانه خواند و اقدامات فرهنگی و تربیتی در زندان‌ها را شایسته تقدیر دانست.

وی افزود: اصلاح و بازپروری زندانیان همراه با فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی با رویکرد قرآنی، یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌هاست که با دقت و اهتمام ویژه اجرا می‌شود.

دادستان کل کشور همچنین به نتایج مثبت عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری برای زندانیان و خانواده‌های آنان اشاره و وضعیت نگهداری زندانیان و رعایت حقوق شهروندی در مراکز اصلاحی و تربیتی استان را مناسب و استاندارد ارزیابی کرد.

در پایان مراسم، ۲۵۰ بسته معیشتی نیز به خانواده‌های نیازمند زندانیان اهدا شد تا همزمان با آزادی، بخشی از نیازهای آنان نیز تامین شود.

کد خبر 2789922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha