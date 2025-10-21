۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۶

رئیس قوه قضائیه در نشست با دانشجویان ایلام:

مطالبات دانشجویان را «به روی چشم» می‌گذاریم/ حل ریشه‌ای مشکلات، اولویت ماست

سرویس ایلام - رئیس قوه قضائیهدر چهاردهمین نشست صمیمانه خود با دانشجویان در دانشگاه ایلام، با تأکید بر اینکه مطالبات به‌حق دانشجویان را "به روی چشم" می‌گذارد، رویکرد حل ریشه‌ای مشکلات را اولویت اصلی قوه قضائیه دانست و به تشریح مهم‌ترین اقدامات و مواضع این قوه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هدف از این نشست‌ها شنیدن نقطه‌نظرات دانشجویان و کمک گرفتن از آنان است، اظهار داشت: شما دانشجویان مطالبات به‌حقی از قوه قضائیه دارید؛ ما مطالبات شما را به روی چشم می‌گذاریم و تمام تلاش خود را برای تحقق آنها به کار می‌گیریم.

وی با توضیح حدود اختیارات قوه قضائیه افزود: این قوه نمی‌تواند مستقیماً متکفل تکمیل یک پروژه صنعتی شود، بلکه وظیفه ما نظارت بر اجرای صحیح قانون و تخصیص اعتبارات در چارچوب قانون است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رویکرد چهار سال اخیر را «مسئله‌محوری و حل ریشه‌ای مشکلات» عنوان کرد و گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که باید مسائل را به صورت ریشه‌ای حل و گلوگاه‌ها را اصلاح کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات بانک آینده گفت: ما بانک مرکزی را ملزام کرده‌ایم که از اختیارات قانونی خود برای انحلال یا اصلاح این بانک استفاده کند و در صورت کوتاهی، با همه مقصران برخورد خواهد شد.

وی در مورد قرارداد کرسنت نیز اظهار داشت: به هر دو دیدگاه مطرح (انعقاد قرارداد یا نحوه لغو آن به عنوان عامل خسارت) پرداخته‌ایم و افرادی که باید تحت تعقیب قرار گیرند، شناسایی و برای آنان حکم صادر شده است.

وی از «تحول مثبت» در ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی خبر داد و برخورد با مقصران کمبود کالاهای مورد نیاز کشور را ادامه‌دار خواند. اژه‌ای همچنین از توسعه رسیدگی‌های الکترونیک خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از ۹۰ درصد رسیدگی‌های قضایی در استان‌ها الکترونیکی است. وی از دانشجویان دانشگاه ایلام دعوت کرد تا نمایندگانی برای بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه معرفی کنند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، هشدار داد: دشمن اکنون با عملیات روانی قصد مشغول کردن اذهان به مسائل حاشیه‌ای و ایجاد اختلاف را دارد. ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم و باید این نقشه را خنثی نماییم.

این نشست که در فضایی صمیمی برگزار شد، مورد استقبال دانشجویان دانشگاه ایلام قرار گرفت.

