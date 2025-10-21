به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه هدف از این نشستها شنیدن نقطهنظرات دانشجویان و کمک گرفتن از آنان است، اظهار داشت: شما دانشجویان مطالبات بهحقی از قوه قضائیه دارید؛ ما مطالبات شما را به روی چشم میگذاریم و تمام تلاش خود را برای تحقق آنها به کار میگیریم.
وی با توضیح حدود اختیارات قوه قضائیه افزود: این قوه نمیتواند مستقیماً متکفل تکمیل یک پروژه صنعتی شود، بلکه وظیفه ما نظارت بر اجرای صحیح قانون و تخصیص اعتبارات در چارچوب قانون است. حجتالاسلام محسنیاژهای رویکرد چهار سال اخیر را «مسئلهمحوری و حل ریشهای مشکلات» عنوان کرد و گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که باید مسائل را به صورت ریشهای حل و گلوگاهها را اصلاح کنیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات بانک آینده گفت: ما بانک مرکزی را ملزام کردهایم که از اختیارات قانونی خود برای انحلال یا اصلاح این بانک استفاده کند و در صورت کوتاهی، با همه مقصران برخورد خواهد شد.
وی در مورد قرارداد کرسنت نیز اظهار داشت: به هر دو دیدگاه مطرح (انعقاد قرارداد یا نحوه لغو آن به عنوان عامل خسارت) پرداختهایم و افرادی که باید تحت تعقیب قرار گیرند، شناسایی و برای آنان حکم صادر شده است.
وی از «تحول مثبت» در ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی خبر داد و برخورد با مقصران کمبود کالاهای مورد نیاز کشور را ادامهدار خواند. اژهای همچنین از توسعه رسیدگیهای الکترونیک خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از ۹۰ درصد رسیدگیهای قضایی در استانها الکترونیکی است. وی از دانشجویان دانشگاه ایلام دعوت کرد تا نمایندگانی برای بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه معرفی کنند.
رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، هشدار داد: دشمن اکنون با عملیات روانی قصد مشغول کردن اذهان به مسائل حاشیهای و ایجاد اختلاف را دارد. ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم و باید این نقشه را خنثی نماییم.
این نشست که در فضایی صمیمی برگزار شد، مورد استقبال دانشجویان دانشگاه ایلام قرار گرفت.
