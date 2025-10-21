اهدای کتاب ١٧٥ ساله چاپ سنگی به کتابخانه مرکزی ارومیه

به گزارش کردپرس، رضا محمودپور در این باره اظهار کرد: یک نسخه کتاب چاپ سنگی با قدمت ۱۷۵سال توسط حسن لاهوتی، مدرس دانشگاه و از فرهیختگان شهر ارومیه، به بخش اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی کتابخانه مرکزی ارومیه وقف شد.
او افزود: این خیر، هدف از این کار را فرهنگ سازی در گسترش تفکر حرکت عمومی به سوی اقدامات عام المنفعه فرهنگی در حوزه میراث جاودان اعلام کرد.
مسئول بخش اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی کتابخانه مرکزی ارومیه بیان کرد: عنوان این کتاب « البهجةالمرضیه المسمی بسیوطی» از عبدالرحمانبن ابیبکر سیوطی است و شرح مزجی مشهوری است بر «الفیه» ابنمالک (۶۰۰ – ۶۷۲ ه.ق.) در نحو؛ این اثر جزو کتابهای درسی طلاب علوم دینی در علم نحو بوده است.
محمودپور گفت: ارزش نسخه مذکور به علت قدمت آن است و به اوایل شروع صنعت چاپ سنگی در ایران برمیگردد.
