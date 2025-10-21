به گزارش کردپرس، روح الله محبوبی در این بازدید، ضمن بررسی آخرین وضعیت بازسازی زیرساخت‌های بازارچه، تصمیمات لازم برای تسریع در روند تکمیل و آغاز بهره‌برداری از بازارچه اتخاذ و بر اساس مصوبات جلسه برگزار شده، ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای ا جهت اتمام عملیات اجرایی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی بازارچه برای ورود به فاز دوم برنامه و پیاده سازی تدابیراتخاذ شده برای استقرار و آغاز مبادلات مرزنشیان تعیین و ابلاغ کرد.

بازرس کل قضایی استان با اشاره به پیگیری مصوبات سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: احیای بازارچه‌های مرزی نظیر ساری‌سو از مطالبات مردم و مصوبات مهم سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به استان بوده و تحقق آن می‌تواند نقش بسزایی در رونق اقتصادی و اشتغال مرزنشینان منطقه شمال استان داشته باشد.

او با اشاره به تفویض اختیارات اعطائی اخیر به استانداران استان‌های مرزی از سوی رئیس جمهورگفت: این بازاچه می‌تواند الگوی عملی برای ایجاد بازاچه‌های مشابه در ۷ شهرستان مرزی حائز شرایط دراستان آذربایجان غربی قرار گیرد.

در ادامه این بازدید در جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد، مقرر گردید سازمان منطقه آزاد ماکو هم زمان با اتمام عملیات عمرانی بازارچه، مدل عملیاتی نحوه فعالیت مرزنشنیان و دادوستد و تبادل کالا در این بازارچه را ظرف مدت یک هفته تدوین و جهت اقدام بعدی به استانداری ارائه نماید.

برابر آمار اعلامی فرمانداری شهرستان ماکو، با راه‌اندازی بازارچه ساری‌سو، زمینه اشتغال بیش از ۲۵۰۰ نفر از مرزنشنیان فراهم شده و این موضوع تأثیر مستقیم بر بهبود معیشت مرزنشنیان و ارتقای اقتصاد منطقه داشته و موجب کاهش ملموس ترددهای مسافری یک روزه از پیانه مرزی بازرگان و پیشگیری از وقوع جرایم از جمله انواع قاچاق خواهد شد.