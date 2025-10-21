صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای نیمه شمالی آذربایجان غربی

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرده است که احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه، و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

همچنین به مردم توصیه شده است در این مناطق، از سفرهای بین شهریِ غیر ضروری، بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف عشایر و دامداران در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، خودداری کنند.

بر اساس پیش بینی ها تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز سه شنبه ۲۹ مهر آغاز می شود و به مدت دو روز ادامه دارد.

در این دو روز، لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی به استان های متاثر از این سامانه بارشی نیز توصیه کرده است که ضمن احتیاط در فعالیت‌های گردشگردی و کوه‌نوردی، نسبت به پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال به مکان‌های مسقف اقدام کنند.