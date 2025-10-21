لایحه اردوغان برای تمدید عملیات نظامی علیه کردها در سوریه و عراق نامشروع است

به گزارش کردپرس، گلستان قلیچ کوچییگیت نماینده ارشد و معاون پارلمانی دم پارتی، در نشست هفتگی فراکسیون دم پارتی در مجلس گفت دولت در حالی لایحه جدیدی برای تمدید مأموریت نظامی ترکیه در عراق و سوریه به پارلمان میآورد که جامعه خواهان صلح و خلع سلاح است. او تأکید کرد: «این لایحه از نظر ما نه مشروعیت دارد و نه مبنای حقوقی؛ زیرا مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است.»
او افزود: «سیاستهای امنیتی و لایحههای جنگی در طول سالها نه مسئله ترکیه را حل کرده و نه مشکلات منطقه را، بلکه باعث تشدید بحران و سوق دادن منطقه به سوی چرخه خشونت شده است.»
قلیچ کوچییگیت با اشاره به اینکه سرنوشت سوریه باید به دست مردم سوریه تعیین شود، گفت: «نیاز واقعی مردم سوریه ـ کردها، عربها، ایزدیها، دروزیها و علویان عرب ـ نه دستورالعملهای تحمیلی خارجی، بلکه ایجاد سوریهای دموکراتیک و متحد است.»
او در مورد روند ادغام در سوریه یادآور شد که کمیتههای بینالمللی و محلی برای پیشبرد راهحل سیاسی تشکیل شدهاند و ترکیه نیز بخشی از این روند است، اما سیاستهای متناقض دولت، بیاعتمادی ایجاد میکند.
قلیچ کوچییگیت تأکید کرد: «ترکیه باید بین ادامه سیاست امنیتی و ایجاد سیاستی مبتنی بر صلح، برابری و دموکراسی یکی را انتخاب کند. اتخاذ یک پارادایم صلحآمیز نه تنها به ثبات داخلی ترکیه بلکه به صلح منطقهای کمک میکند.»
او در پایان با اعلام رأی منفی حزب دم به این لایحه، از همه نیروهای سیاسی و اجتماعی خواست علیه تمدید مأموریت نظامی رأی دهند و از صلح و دموکراسی حمایت کنند.
