به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام، با تجلیل از مردم به عنوان «دژ محکم و مستحکم در برابر دشمنان»، اظهار داشت: امروز بهترین عبادت، خدمت به این مردم است و باید فرصت خدمت به آنان را مغتنم بشماریم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به سختی‌های کار در دستگاه قضایی، تصریح کرد: این مشکلات نباید ما را از خدمت بی‌منت به مردم بازدارد. مردم از ما توقعات زیادی ندارند؛ توقع دارند وقتی به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند، با اخلاق خوب و حسنه با آنها برخورد شود، کارشان در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد و در رسیدگی به امورشان، عادلانه و وفق قانون عمل کنیم.

وی عدالت را محور اصلی رفتار قضات برشمردند و تأکید کردند: عدالت باید در همه رفتار و شئون ما به احسن و اکمل وجه، متجلی باشد. اگر گزارشی به دست ما رسید و در ارجاع آن تاخیر کردیم و به واسطه این تاخیر، حقی ضایع شد، باید بدانیم که مدیون هستیم و ضمان بر عهده ماست. همچنین اگر رفتارمان به‌گونه‌ای بود که شاکی یا متهم نتوانستند مطالب و دفاعیات خود را بیان کنند، قطعاً مدیون هستیم.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به نقض کیفرخواست‌ها در دادگاه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: اگر کیفرخواست‌های صادره از دادسراهای ما به کرات در دادگاه‌های ما نقض و یا منتهی به صدور حکم تبرئه شد، باید یک آسیب‌شناسی دقیق و جامع انجام دهیم و ایرادات کار را بیابیم.

محسنی‌اژه‌ای در پایان با اشاره به وجود گلایه‌هایی از ناحیه مردم در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌ها، از همکاران قضایی خواست: باید شنونده این گلایه‌ها باشیم و در جهت رفع آنها نهایت تلاش خود را به کار گیریم.