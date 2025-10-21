انسداد ۲۴۱ حلقه چاه غیرمجاز در کردستان/ذخایر منابع آبی دهگلان ۶۵۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بررسی های بلندمدت نشان می دهد بیشترین میزان افت سطح آب زیرزمینی مربوط به دشت های شرقی استان است؛ به طوری که دشت دهگلان ۶۵۵.۱۸ میلیون مترمکعب، قروه ۶۵.۶۰ میلیون مترمکعب و چهاردولی ۱۱۰.۰۶ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارند.

وی با بیان اینکه پروژه های تعادل بخشی در سال های اخیر اجرا شده اما کاهش نزولات جوی و برداشت بی رویه تأثیر این پروژه ها را کمرنگ کرده، افزود: فقط در دشت دهگلان، میزان افت سطح آب زیرزمینی نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱.۴۱ میلیون مترمکعب بوده است.

به گفته مدیرعامل آب منطقه ای کردستان، بیشترین انسداد چاه های غیرمجاز در شهرهای کامیاران، سنندج و مریوان صورت گرفته و صدور مجوز جدید برای حفر چاه کشاورزی در دشت های شرقی کاملاً ممنوع است.

در حوزه بارش، آریانژاد از کاهش ۳۲ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، میانگین بارندگی استان به ۱۱۵ میلی متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ میلی متر کاهش داشته است.

کاهش بارش ها، ذخایر سدهای استان را نیز با مشکل مواجه کرده است و در این رابطه آریانژاد اعلام کرد: حجم ذخایر سدهای کردستان اکنون به ۹۱۶ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب بود.

وی از برنامه انتقال اضطراری آب از سد چراغ ویس سقز به شهرستان بانه خبر داد و ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح، مشکل کمبود آب شرب بانه رفع خواهد شد.

در خصوص صیانت از منابع آبی، آریانژاد گفت: برای سه هزار و ۱۴۷ هکتار از حریم و بستر رودخانه های کردستان تاکنون سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو صادر شده است.

وی افزود: در سال جاری نیز برای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از حریم رودخانه ها سند صادر و اقدامات متعددی برای رفع تصرف، آگاهی رسانی، اخطار قانونی و آزادسازی فیزیکی حریم رودخانه ها انجام شده است.