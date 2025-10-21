۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

رئیس قوه قضائیه وارد استان ایلام شد

رئیس قوه قضائیه وارد استان ایلام شد

سرویس ایلام - رئیس قوه قضائیه با استقبال استاندار و امام جمعه ایلام از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و پنجمین سفر استانی خود صبح امروز (سه‌شنبه ۲۹مهر) در سفری بدون تشریفات به همراه هیئت عالی قضایی، با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، استاندار ایلام، رییس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان وارد استان شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان ایلام، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به ایلام، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

کد خبر 2789907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha