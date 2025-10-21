رئیس قوه قضائیه وارد استان ایلام شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و پنجمین سفر استانی خود صبح امروز (سه‌شنبه ۲۹مهر) در سفری بدون تشریفات به همراه هیئت عالی قضایی، با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، استاندار ایلام، رییس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان وارد استان شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان ایلام، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به ایلام، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.