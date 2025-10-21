روزانه ۷۰ میلیارد ریال از محل اجرای طرح باک پر در کردستان به خزانه واریز می شود

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در دیدار با بازرس کل کردستان از اجرای موفق طرح «باک پُر» در پایانه های مرزی باشماق مریوان و سیرانبند بانه با استفاده از سیستم های نرم افزاری در کنترل عرضه سوخت در مرزهای خروجی استان خبر داد.

وی افزود: استفاده از سیستم های هوشمند پایش مصرف سوخت و ایجاد زیرساخت های الکترونیکی برای توزیع و کنترل عرضه سوخت در استان، در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در دستور کار قرار دارد.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان اظهار کرد: نظارت و بازدید واحدهای بازرسی، حراست و عملیاتی این شرکت از مصرف کنندگان عمده و جزئی، جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی، واحدهای تولیدی و صنعتی و اجرای طرح «باک پُر» در پایانه مرزی باشماق، در راستای صیانت از فرآورده های نفتی و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه انجام می شود.

حمه حسنی از همکاری با دو شرکت دانش بنیان برای نصب سیستم پایش مصرف سوخت ادوات کشاورزی با هدف بهینه سازی مصرف سوخت و شناسایی مصرف کنندگان واقعی خبر داد.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار دستگاه ادوات کشاورزی در استان فعال هستند که با نصب این سیستم، میزان سوخت تخصیصی به این ادوات بر اساس عملکرد واقعی آنها تعیین و توزیع می شود.