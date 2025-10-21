تجارت هوشمند و تولید صادرات محور، راهبرد جدید توسعه اقتصادی کردستان

به گزارش کرد پرس، صادرات، بی تردید یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار به شمار می رود و هر استان با بهره گیری از ظرفیت های بومی خود می تواند سهم قابل توجهی در این مسیر داشته باشد؛ استان کردستان با داشتن مرزهای فعال بین المللی، ظرفیت های فراوان تولیدی و موقعیت ویژه جغرافیایی در مجاورت اقلیم کردستان عراق، از استان های مهم کشور در حوزه تجارت مرزی محسوب می شود.

به همین مناسبت، خبرگزاری کرد پرس در گفت وگویی ویژه با طه سمیعی، معاون امور بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، به بررسی وضعیت کنونی صادرات استان، چالش ها و زیرساخت های موجود، نقش سیاست های حمایتی دولت و فرصت های پیش رو در بازارهای منطقه ای پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

کرد پرس: ارزیابی شما از جایگاه فعلی کردستان در نقشه صادرات کشور چیست؟

سمیعی: شعار امسال سازمان توسعه تجارت، «تجارت هوشمند و تولید صادرات محور» است و مجموعه صادرات کشور باید بر همین اساس حرکت کند. در استان کردستان نیز طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حجم مبادلات مرزی از سه مرز بین المللی باشماق، سیران بند و گمرک سنندج حدود ۳۳۱۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.

برنامه ما برای صادرات امسال، یک میلیارد و چهل میلیون دلار بود که تاکنون حدود ۷۲۶ میلیون دلار محقق شده و نشان می دهد ۶۹ درصد هدف پیش بینی شده تحقق یافته است. این روند امیدوارکننده است و نشان می دهد ظرفیت های استان در مسیر درستی قرار دارد.

کرد پرس: با وجود این ظرفیت ها و مرزهای فعال، چرا سهم استان از صادرات ملی همچنان پایین به نظر می رسد؟

سمیعی: واقعیت این است که سهم استان پایین نیست، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم. یکی از دلایل اصلی، کمبود زیرساخت های صادراتی در گذشته بوده است. خوشبختانه طی سال های اخیر اقدامات خوبی انجام شده؛ از جمله راه اندازی پایانه های صادراتی در شهرستان های مریوان و سقز که تاکنون ۴ مجوز رسمی توسط سازمان توسعه تجارت برای آن ها صادر شده است.

مزیت این پایانه ها در این است که همه دستگاه های نظارتی و حاکمیتی مانند گمرک، استاندارد و راهداری در همان محل مستقر هستند و روند اظهار و پلمب کالا تا خروج از مرز به صورت یکپارچه و تسهیل شده انجام می شود.

کرد پرس: یکی از موضوعات مهم در توسعه صادرات، حضور رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف است. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟

سمیعی: در گذشته استان کردستان فاقد رایزن اقتصادی در بازار عراق بود. با پیگیری های صورت گرفته و حمایت وزیر صمت، اکنون حدود دو ماه است که رایزن اقتصادی کردستان در اربیل عراق مستقر شده است.

این رایزن با شناسایی نیازهای بازار اقلیم کردستان، آن ها را به واحدهای تولیدی استان منتقل می کند، زمینه اعزام هیئت های تجاری را فراهم می سازد و ظرفیت های تولیدی ما را به تجار عراقی معرفی می کند. این اقدام بدون شک به رونق تجارت استان کمک شایانی خواهد کرد.

کرد پرس: به موضوع زیرساخت های گمرکی و حمل ونقل اشاره داشتید. در این حوزه چه برنامه هایی در دست اقدام است؟

سمیعی: با تأکید دکتر لهونی استاندار کردستان، تقویت زیرساخت های مرز باشماق در دستور کار قرار گرفته است. از جمله برنامه ها می توان به نصب دستگاه های جدید ایکس ری، احداث انبارهای تخصصی دپوی کالا و ایجاد امکان حمل یکسره به اقلیم کردستان عراق اشاره کرد.

همچنین با راه اندازی دفتر صندوق ضمانت صادرات ایران در استان، صادرکنندگان می توانند از خدمات مشاوره ای، پوشش ریسک های تجاری و تأمین مالی صادراتی بهره مند شوند. این موضوع اطمینان خاطر بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

کرد پرس: در زمینه صادرات محصولات دانش بنیان و فنی مهندسی، استان چه جایگاهی دارد؟

سمیعی: تا دو سال پیش فعالیت واحدهای دانش بنیان در حوزه صادرات بسیار محدود بود، اما خوشبختانه اکنون بیش از ۹۵ واحد تولیدی در این زمینه فعال شده اند. این واحدها می توانند ارزش افزوده بالاتری برای صادرات استان ایجاد کنند.

همچنین در ارزیابی های انجام شده، پنج واحد تولیدی استان به عنوان صادرکننده نمونه و چهار واحد به عنوان شایسته تقدیر شناخته شده اند که به زودی از آن ها تجلیل خواهد شد.

کرد پرس: با توجه به هم مرزی کردستان با اقلیم کردستان عراق، آیا از ظرفیت بازار عراق به طور کامل استفاده شده است؟

سمیعی: نمی توان گفت به طور کامل، اما بخش قابل توجهی از صادرات استان — حدود ۷۰ درصد — به اقلیم کردستان عراق انجام می شود. بسیاری از واحدهای تولیدی استان، از جمله تراکتورسازی و لاستیک بارز کردستان، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار اقلیم دارند.

با توجه به پیوندهای فرهنگی و اقتصادی دو منطقه و برنامه ریزی های انجام شده، اطمینان داریم با تکمیل زیرساخت ها، می توانیم به سطح ایده آل در صادرات به بازار عراق دست یابیم.

کرد پرس: در پایان اگر نکته ای باقی مانده، بفرمایید؟

سمیعی: صادرات موتور محرک توسعه اقتصادی استان هاست. با هم افزایی میان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دستگاه های اجرایی، امیدواریم سهم کردستان از صادرات ملی روزبه روز افزایش یابد و شاهد رونق بیشتر در تولید و اشتغال استان باشیم.