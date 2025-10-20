به گزارش کرد پرس، «قاسم الاعرجی» در نشست خبری مشترک با «علی لاریجانی» همتای ایرانی خود در تهران با بیان اینکه «این سفر در امتداد سفری است که آقای لاریجانی به بغداد داشتند» گفت: از سطح روابط ممتاز و راهبردی دو کشور خوشحالم و در دیدار امروز توافق کردیم هرگونه مشکلی از طریق گفتوگوهای دیپلماتیک حل شود.
وی ادامه داد: روابط دو کشور گسترده و مردمی است و یکی از جلوههای مهم آن زیارت اربعین است. همچنین درباره امنیت مرزها و اینکه به هیچ طرفی اجازه نمیدهیم از مرزهای دو کشور علیه دیگری استفاده کند. گفتوگوهای خوب و موفقیتآمیزی انجام شد و امیدواریم این گفتوگوها در توسعه روابط ۲ کشور موثر باشد.
دبیر شورای امنیت ملی عراق گفت همچنین درباره ثبات در منطقه و چگونگی مقابله با اینکه برخی طرفها بخواهند امنیت آن را به خطر اندازند، گفتوگو شد.
به هیچ طرف و گروهی اجازه نمیدهیم بخواهند امنیت ایران را از طریق عراق تهدید کند
وی در ادامه درباره سوءاستفاده از آسمان عراق و اقلیم کردستان علیه ایران تصریح کرد: دولت فدرال عراق به توافق با ایران پایبند است. مسعود بارزانی هم به تعهدات خود در قبال ایران پایبند است. ما به هیچ طرفی و گروهی اجازه نمیدهیم بخواهند امنیت ایران را از طریق عراق تهدید کند و خاک عراق و اقلیم جایگاهی برای تهدید علیه ایران شود. امروز در این باره با آقای لاریجانی نیز گفتوگو کردیم.
در رابطه با سوء استفاده از خاک عراق علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه به شورای امینت شکایت کردیم
الاعرجی تاکید کرد: عراق بارها تاکید کرده است که اجاره نمیدهد خاکش علیه کشوری استفاده شود. ما در رابطه با سوء استفاده از خاک عراق علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه به شورای امینت شکایت کردیم و در نشستهای اتحادیه عرب و تماسهایی که اقای سودانی با همتایانش داشت بر مخالفت عراق و فشار به همه طرفها برای خودداری از استفاده از خاک عراق علیه ایران تاکید شد.
امنیت ایران، جزئی از امنیت عراق است
دبیر شورای امنیت ملی عراق گفت: امنیت ایران، جزئی از امنیت عراق است. به نفع هیچ کس در منطقه نیست که جنگ دیگری رخ دهد.
الاعرجی درباره موضع عراق در مورد آتشبس در غزه گفت: حضور ما در اجلاس شرم الشیخ به این دلیل بود که بر حمایت خود از مردم غزه و آتشبس و نیز مخالفت با کشتار مردم بیگناه و تلاش برای بازسازی غزه تاکید کنیم. همه تلاش دارند آتشبس در غزه پایدار بماند و شاهد بازسازی هر چه سریعتر این منطقه باشیم. متاسفانه منطقه از تجاوزات اسرائیل بسیار آسیب دیده است که باید برای اصلاح و بازسازی آن تلاش کنیم.
هرگونه مشکل درباره برنامه هستهای ایران باید از طریق گفتوگو حل شود نه اعمال زور
وی در پاسخ به سوالی در مورد حمایت عراق از ایران با اجرای اسنپ بک و همکاریهای اقتصادی اظهار کرد: ملت عراق یکی از ملتهایی است که بیش از همه از آثار تحریمهای بینالمللی رنج دیده است و تحریم علیه دیگران را با حساسیت دنبال میکند. دولت عراق با تحریم هر کشوری مخالف است و همگان را به گفتوگو و دیپلماسی برای حل مسائل دعوت میکنیم. هرگونه مشکل درباره برنامه هستهای ایران باید از طریق گفتوگو حل شود نه اعمال زور.
۷۷ نقطه مرزی را پاکسازی کردیم
الاعرجی درباره اقدامات دولت عراق برای مقابله با فعالیت گروههای تروریستی در مرز با ایران گفت: دولت و اقلیم کردستان به تعهدی که با ایران درباره این مساله امضا کرده است پایبند است. ۱۱ میلیون دلار جهت اسکان بقایای گروهکهایی که ایران آنها را معارض میخواند، تحصیص دادیم و ۷۷ نقطه مرزی را پاکسازی کردیم.
