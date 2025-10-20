کردستان، میزبان المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور می شود

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در جلسه هماهنگی برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، گفت: با توجه برگزاری همزمان چند رویداد بزرگ کشوری در کردستان، ضروری است سایر دستگاه های اجرایی با اداره کل ورزش و جوانان استان همکاری لازم را داشته باشند تا این مسابقات به صورت آبرومند برگزار شود.

وی حوزه ورزش را بسیار ارزشمند عنوان کرد و افزود: کردستان در همه رشته های ورزشی، ورزشکاران سرآمدی دارد لذا میزبانی از این مسابقات باید شایسته جایگاه ورزشی استان باشد.

هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در ۲۸ رشته ورزشی، در کشور برگزار می شود و کردستان اول و دوم آبان ماه در استادیوم ۱۵ هزار نفری ۲۲ گلان، میزبان ۴۰۰ دومیدانی کار پسر ۱۳ تا ۱۵ ساله از سراسر کشور خواهد بود.