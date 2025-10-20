«تب برفکی» میادین دواب در بوکان و میاندوآب را به تعطیلی کشاند

به گزارش کردپرس، مهدی فتاحی رییس شبکه دامپزشکی میاندوآب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای مقابله بیشتر با بیماری تب برفکی، بازارهای دام این شهرستان که روزهای سهشنبه در باروق، چهارشنبه در شینآباد و روزهای جمعه در گوکتپه دایر می شد به مدت ۲ هفته تعطیل شد.
او اضافه کرد: پس از شناسایی ۶ کانون تببرفکی در این منطقه عملیات پیشگیرانه برای مهار بیماری شامل واکسیناسیون دامها و قرنطبنه در شعاع سه کیلومتری کانون های بیماری نیز شروع شده است.
رییس شبکه دامپزشکی میاندوآب از دامداران خواست از هرگونه جابجایی دام بدون اخذ مجوز بهداشتی و قرنطینهای و ورود افراد متفرقه به محوطه دامداری جلوگیری کرده و در صورت مشاهده هرگونه بیماری دامی با کارشناسان شبکه دامپزشکی این شهرستان تماس بگیرند.
وی یادآور شد: در صورت مهار بیماری تب برفکی در این منطقه با هماهنگی با اداره کل دامپزشکی آذربایجانغربی، تعطیلی بازارهای دام به پایان می رسد و در صورت تداوم بیماری، تعطیلی تمدید خواهد شد.
فتاحی از شهروندان خواست گوشت و فرآوردههای خام دامی را از مراکز معتبر و دارای مجوز اصناف خریداری و هنگام خرید به مهر دامپزشکی بر روی لاشه دقت کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک با تماس با شمارههای ۴۵۲۲۸۲۶۰ و ۴۵۲۲۴۵۲۲ مراتب را به کارشناسان شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.
در روزهای گذشته هم شبکه دامپزشکی بوکان بازار دام (میدان دواب) این شهرستان را به دلیل شیوع بیماری تب برفکی به مدت ۲ هفته تعطیل اعلام کرده بود/.
