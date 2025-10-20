سرخط خبرهای۲۸مهر خبرگزاری کردپرس

دیدار دفتر زنان آوارگان سره‌کانی با الهام احمد درباره بازگشت امن آوارگان

هیئتی از دفتر زنان آوارگان سره‌کانی با «الهام احمد»، رئیس دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه دیدار کردند و در مورد وضعیت آوارگان و بازگشت امن آنها گفت‌وگو کردند. طرفین بر لزوم بهبود شرایط زندگی آوارگان، تقویت خدمات انسانی و تحقق بازگشت داوطلبانه تأکید کردند. همچنین، درباره گفت‌وگوهای سیاسی میان مدیریت خودگردان و دولت سوریه بحث شد. در این نشست، تاکید شد که حق بازگشت آوارگان یک حق انسانی و قانونی است و باید عملی شود.



هشدار درباره عملیات گسترده ترکیه برای تخریب محیط زیست اقلیم کردستان

کامران عثمان، عضو سازمان آمریکایی CPT، هشدار داد که ارتش ترکیه از ابتدای ماه سپتامبر عملیات گسترده‌ای برای قطع درختان و تخریب جنگل‌های اقلیم کردستان، به‌ویژه در مناطق زاپ و آواشین، آغاز کرده است. درختان با ماشین‌آلات سنگین از ریشه کنده شده و به ترکیه منتقل می‌شوند، جایی که برخی به سوخت تبدیل و برخی دیگر در کارگاه‌های ترکیه به وسایل چوبی تبدیل می‌شوند. عثمان از احزاب کردستانی خواست تا به حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها توجه کنند، به‌ویژه در زمانی که بسیاری درگیر رقابت‌های انتخاباتی هستند.

مخالف هرگونه تقسیم و فدرالیسم هستیم

اسعد شیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه، در مصاحبه‌ای بر رد هرگونه تقسیم یا فدرالیسم در سوریه تأکید کرد و خواستار همکاری فوری با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) برای حفظ وحدت کشور و حل بحران‌ها شد. او گفت که غیبت SDF در نهادهای دولتی موجب افزایش تفرقه می‌شود و برای حل مشکلات آوارگان باید به توافق با این نیروها رسید. شیبانی همچنین از ناآرامی‌های اخیر در استان سویداء به عنوان «زخم سوریه» یاد کرد و خواستار همکاری رهبران محلی برای حل بحران شد..