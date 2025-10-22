دکه های میدان گاز سنندج به دلیل نداشتن زیرساخت های بهداشتی پلمب شدند

به گزارش کرد پرس، این دکه ها فاقد سیستم دفع فاضلاب و آب شرب سالم بوده و صاحبان آن ها ناچار بودند برای تأمین آب از تانکر استفاده کنند. با شکایت شبکه بهداشت و محیط زیست سنندج و تأیید عدم رعایت موازین بهداشتی، دادستانی دستور تعطیلی این واحدها را صادر کرده است.

در حالی که شهرداری سنندج چند سال پیش با هدف ساماندهی میدان گاز اقدام به واگذاری عرصه برای طراحی و احداث هفت دکه فروشگاهی کرد، اکنون این سازه ها به نمادی از بی توجهی مدیریتی و ضعف نظارت تبدیل شده اند؛ دکه هایی که با قیمت های بالا با هزینه شخصی متقاضیان ساخته شدند و قرار بود شهرداری هم زیرساخت های لازم آن را فراهم کند، اکنون فاقد ابتدایی ترین زیرساخت های بهداشتی اند و حالا با دستور قضایی پلمب شده اند.

شهرداری سنندج در زمان اجرای طرح «ساماندهی میدان گاز» اعلام کرده بود که با ساخت دکه های جدید، هم به کسب وکارهای کوچک سامان می دهد و هم چهره شهر را زیباتر می کند. با این حال، اکنون و پس از گذشت چند سال، این دکه ها نه تنها به ساماندهی نینجامیده اند، بلکه برای صاحبان شان دردسرهای بزرگی به همراه آورده اند.

به گفته صاحبان این دکه ها، هیچ کدام از آنها از آب شرب سالم و سیستم دفع فاضلاب برخوردار نیستند. به همین دلیل ناچارند آب مورد نیاز خود را از تانکر تأمین کنند و فاضلاب حاصل از شست وشوی ظروف را در پشت محوطه دکه ها رها کنند؛ اقدامی که از نظر بهداشتی خطرناک است و در نهایت پای شبکه بهداشت را به ماجرا باز کرده است.

با شکایت شبکه بهداشت سنندج و دستور دادستانی، تمام دکه ها پلمب شده اند. این در حالی است که صاحبان دکه ها می گویند تقصیری در این میان ندارند و صرفاً در چارچوب قرارداد قانونی با شهرداری فعالیت می کرده اند.

یکی از صاحبان دکه ها در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: «ما همه چیز را قانونی انجام دادیم، از مناقصه گرفته تا پرداخت کرایه. اما الان هم کارمان خوابیده، هم ضرر کرده ایم. شهرداری که خودش امتیاز این دکه ها را واگذار کرده، چرا به فکر آب و فاضلابش نبود؟ حالا ما باید جواب ندانم کاری آنها را بدهیم؟»

فروشنده دیگری با ناراحتی می گوید: «ماهانه بالای ده ها میلیون تومان کرایه می دهیم، اما حتی یک لیتر آب سالم نداریم. از تانکر آب می خریم و ظرف ها را همان جا می شوییم. نه نظارتی بوده، نه کمکی. حالا هم همه مان پلمب شده ایم».

تماس های خبرنگار ما با روابط عمومی شهرداری سنندج نشان می دهد که این نهاد در حال بررسی موضوع است. یکی از مسئولان شهرداری که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به سؤال ما گفت: زیرساخت های آب و فاضلاب در آن محدوده نیازمند همکاری دستگاه های دیگر از جمله شرکت آب و فاضلاب است. ما در حال رایزنی برای رفع مشکل هستیم.

با این حال، صاحبان دکه ها معتقدند که شهرداری باید پیش از واگذاری دکه ها، زیرساخت های لازم را فراهم می کرده است.

شورای شهر سنندج تاکنون واکنش روشنی به این موضوع نشان نداده است. برخی از اعضای شورا در گفت وگوهای غیررسمی از «ضعف نظارت شهرداری در اجرای پروژه های شهری» سخن گفته اند، اما هنوز موضع رسمی شورا اعلام نشده است.

اکنون این دکه ها در سکوت میدان گاز پلمب شده اند؛ در حالی که صاحبان شان با اجاره های سنگین، بدهی ها و بلاتکلیفی دست وپنجه نرم می کنند. آنها می گویند انتظار دارند شهرداری نه تنها پاسخگو باشد، بلکه برای رفع مشکل نیز اقدام عملی انجام دهد.

اگر زیرساخت نداشت، چرا به ما اجاره دادند؟ ما همه سرمایه مان را گذاشتیم روی همین دکه ها. الان نه کار داریم، نه درآمد. فقط بدهکار مانده ایم.

پرونده دکه های میدان گاز سنندج، نماد کوچکی از چالشی بزرگ تر در مدیریت شهری است: پروژه هایی که با نیت ساماندهی آغاز می شوند اما بدون بررسی دقیق زیرساخت ها، در نهایت به بحران اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان تبدیل می شوند. اکنون انتظار می رود شهرداری و شورای شهر سنندج با شفافیت و مسئولیت پذیری، پاسخگوی مردم باشند؛ نه طلبکار آنان.