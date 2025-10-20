افزایش گرد و غبار و وزش باد در روزهای پیش رو

به گزارش کرد پرس، بر اساس این گزارش، پدیده غالب استان در این مدت وزش باد، افزایش پوشش ابر و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. شدت گرد و غبار در روزهای دوشنبه و سه شنبه بیشتر پیش بینی می شود و در این بازه زمانی، دید افقی در برخی مناطق به ویژه در نواحی غربی و مرکزی استان کاهش خواهد یافت.

هواشناسی کردستان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، اعلام کرد: شهروندان، به ویژه گروه های حساس شامل بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. همچنین رانندگان در مسیرهای برون شهری به دلیل کاهش دید افقی احتیاط بیشتری داشته باشند.

بر پایه پیش بینی ها، از روز دوشنبه تا پنجشنبه افزایش پوشش ابر در استان انتظار می رود و در برخی نقاط شمالی طی روز سه شنبه احتمال بارش های خفیف و پراکنده وجود دارد.

هواشناسی همچنین اعلام کرد که دمای هوا تا پایان هفته نوسانات محسوسی نخواهد داشت و روندی نسبتاً پایدار بر جو استان حاکم خواهد بود.