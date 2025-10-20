مطالبات گندمکاران کردستانی پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، موسی آرتن در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: پنج درصد از مطالبات گندمکاران کردستانی شامل ۸۵۰ میلیارد تومان باقی مانده بود که روز گذشته یکشنبه بیست و هفتم مهر به حساب آن ها واریز شد.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز ۱۵.۸ همت از پول گندم کشاورزان استان پرداخت شده بود، افزود: در حال حاضر تمام مطالبات گندمکاران استان پرداخت و تسویه شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان اظهار کرد: در مجموع و در سال جاری ۸۰۲ هزار تن گندم در استان خریداری شد و شهرستان های بیجار، دیواندره، قروه، دهگلان و سقز بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

آرتن با بیان اینکه ۸۸ درصد گندم خریداری شده استان متعلق به این ۵ شهرستان بوده است، ادامه داد: این شهرستان ها ۹.۲ درصد تولید گندم کشور را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه ۹۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در استان کردستان مشغول کشت گندم هستند، یادآور شد: در سال زراعی جاری ۶۶۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفت که ۶۲۵ هزار هکتار آن دیم و ۴۱ هزار هکتار آبی بود.