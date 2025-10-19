به گزارش کردپرس، هیئتی از دفتر زنان آوارگان سرهکانی با «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، دیدار و درباره وضعیت انسانی آوارگان، روند گفتوگوهای سیاسی با دولت مرکزی سوریه و سازوکارهای بازگشت امن آوارگان گفتوگو کرد. در این نشست، طرفین بر ضرورت بهبود شرایط زندگی دهها هزار آواره، تقویت خدمات انسانی و تحقق بازگشت داوطلبانه و امن تأکید کردند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، دفتر زنان آوارگان سرهکانی دیداری را با دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان انجام داد. «الهام احمد» رئیس مشترک این دایره ، از هیئت استقبال کرد و نشستی با آنان برگزار شد.
در این نشست، پیشرفتهای امنیتی و انسانی در پرونده آوارگان مورد بررسی قرار گرفت. بهویژه درباره تحولات مربوط به پرونده سوریه و گفتوگوها میان مدیریت خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه با دولت مرکزی سوریه تبادل نظر شد.
هر دو طرف در دیدار تأکید کردند که وضعیت دهها هزار آوارهای که بیش از شش سال پیش به دلیل تصرف مناطقشان توسط دولت ترکیه از شهرها و روستاهای خود کوچانده شدهاند، همچنان دشوار است. همچنین اشاره شد که هنوز شمار زیادی از آنان در مدارس و اردوگاههای مختلف شمال و شرق سوریه زندگی میکنند.
در نشست یادشده، دو طرف بر ضرورت بهبود وضعیت آوارگان و فراهم کردن خدمات اساسی و حمایتهای انسانی تأکید کردند. همچنین درباره توافق ۱۰ مارس و موضوع بازگشت آوارگان گفتوگو شد.
«الهام احمد» رئیس دایره روابط خارجی، در سخنان خود در این نشست، اظهار داشت: «حق بازگشت، حقی انسانی و قانونی است و هرگز نباید از آن صرفنظر شود. مدیریت خودگردان، مسئله آوارگان را در مرکز تلاشهای خود قرار داده است. ما با هماهنگی سیاسی و قانونی در حال کار روی این موضوع هستیم تا بازگشت امن آوارگان سرهکانی و گرهسپی تحقق یابد.»
در پایان نشست، هر دو طرف توافق کردند که برای بازگشت آوارگان همکاری مشترک خود را گسترش دهند و گامهای بیشتری در راستای اجرای بندهای مربوط به بازگشت در توافقها بردارند. همچنین تأکید شد که بازگشت آوارگان سرهکانی گامی مهم در جهت تحقق عدالت و آرامش در سوریه و زمینهساز ساختن سوریهای دموکراتیک، متنوع و مبتنی بر حفظ حقوق تمامی مردم این کشور خواهد بود.
