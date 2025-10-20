به گزارش کرد پرس، مهمترین بخش این سفر، افتتاح پایانه گمرکی و بازارچه مرزی سیف سقز بود؛ اقدامی که به گفته استاندار کردستان، نقطه عطفی در استفاده از ظرفیتهای مرزی شهرستان به شمار میرود.
زرهتن لهونی در این مراسم اظهار کرد: سقز به عنوان شهری مرزی، مشمول مزایای قانون تجارت مرزنشینان و واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی میشود. این موضوع باید بهخوبی اطلاعرسانی و زمینه جذب گردشگر فراهم شود.
وی با اشاره به صدور مجوز پایانه صادراتی بازارچه مرزی سیف، افزود: سقز امروز برای نخستین بار از مزیت مرزی بودن خود استفاده میکند و این اتفاق میتواند نقطه شروعی برای رونق اقتصادی شهرستان باشد.
استاندار همچنین از پیگیریهای انجامشده برای برقراری پروازهای فرودگاه سقز خبر داد و گفت: در حال حاضر یک پرواز در هفته برقرار شده و صورتجلسه پرواز دوم نیز امضا شده است؛ اما هدفگذاری ما برقراری پروازهای روزانه با توجه به موقعیت مرکزی سقز در منطقه است.
زرهتن لهونی در بخش دیگری از سخنانش به پیشرفت کریدور شمالغرب به جنوبشرق اشاره کرد و ادامه داد: اعتبار این کریدور شش برابر شده اما به دلیل عقب بودن کارها، نتایج هنوز بهطور محسوس دیده نمیشود و تکمیل پروژهها نیازمند زمان است.
صدور مجوز پایانه صادراتی بازارچه سیف
در ادامه مراسم بازگشایی بازارچه و گمرک مرزی سیف، ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان از صدور مجوز پایانه صادراتی این بازارچه خبر داد.
وی بیان کرد: چهار بازارچه مرزی سیف، خانم شیخان، ملهخورد و سیرانبند مشمول قانون تجارت مرزنشینان میشوند. این قانون تأثیر بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار دارد و کالاهایی که در قالب آن وارد میشوند، از پرداخت حقوق گمرکی و ۵۰ درصد مالیات معاف هستند.
در حاشیه این مراسم نیز اولین محموله تجاری در قالب سه کانتینر وارد بازارچه سیف سقز شد.
افتتاح همزمان چهار زمین چمن مصنوعی در روستاهای سقز
در بخش ورزشی سفر استاندار کردستان، چهار زمین ورزشی مینیفوتبال چمن مصنوعی در روستاهای گلتپه، ایرانخواه، قشلاق رضا و بسطام به بهرهبرداری رسید.
در مراسم نمادینی که در روستای گلتپه برگزار شد، زرهتن لهونی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی گفت: ایجاد فضاهای ورزشی در روستاها علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی جوانان، زمینهساز افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
به گفته فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، زمین ورزشی ایرانخواه چهلوسومین پروژه از این نوع در سال جاری است و تا پایان سال، تعداد زمینهای چمن مصنوعی روستایی استان به ۴۸ مورد خواهد رسید.
این پروژهها با اعتبارات ملی و در راستای عدالت فضایی و توزیع متوازن امکانات ورزشی در مناطق روستایی اجرا شدهاند.
دیدار بیواسطه مردم سقز با استاندار کردستان
در ادامه برنامهها، استاندار کردستان در سالن جلسات فرمانداری سقز بهصورت مستقیم با جمعی از مردم دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار چهرهبهچهره، شهروندان مشکلات و خواستههای خود را مطرح کردند و زرهتن لهونی نیز با صدور دستورات لازم، از معاونان و مدیران اجرایی خواست تا مسائل مردم را بهصورت فوری پیگیری کنند.
افتتاح بزرگترین گذر ورزش کردستان در سقز
در ادامه سفر، بزرگترین گذر ورزش استان کردستان با نام زندهیاد عباس خاکی در شهر سقز افتتاح شد. این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در مدت سه ماه احداث شده است.
زرهتن لهونی در این مراسم بر اهمیت گسترش فضاهای ورزشی شهری و توسعه نشاط اجتماعی در میان جوانان تأکید کرد.
بازدید از پروژه ساماندهی رودخانه سقز
استاندار کردستان همچنین از پروژه بزرگ ساماندهی رودخانه سقز بازدید کرد و مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به این پروژه اختصاص داد.
این طرح شامل احداث دو دریاچه مصنوعی است که به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بر اساس پیشبینیها، دریاچه نخست تا سه ماه آینده و دریاچه دوم تا شش ماه آینده آبگیری خواهند شد.
بازدید از کریدور سقز ـ بوکان
در پایان سفر، زرهتن لهونی از قطعه «یک الف» کریدور شمالغرب به جنوبشرق در مسیر سقز به بوکان بازدید کرد. وی در جریان این بازدید، ضمن بررسی روند اجرای پروژه، دستوراتی برای تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل این کریدور راهبردی صادر کرد.
سفر یکروزه استاندار کردستان به شهرستان سقز با افتتاح چندین پروژه مهم در حوزههای اقتصاد مرزی، ورزش، زیرساخت و عمران شهری همراه بود.
با آغاز فعالیت رسمی پایانه مرزی سیف، سقز برای نخستین بار وارد مرحلهای تازه از توسعه مبتنی بر مزیت مرزی میشود؛ رویدادی که میتواند به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه مردم این شهرستان منجر شود.
نظر شما