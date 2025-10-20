به گزارش کرد پرس، شهردار سقز گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان، توسط شهرداری سقز در راستای توسعه فضاهای عمومی، ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در پارک شهر اجرا شده است.
ارسطو گویلی افزود: در گذر ورزش سقز، امکانات متنوعی برای استفاده عموم شهروندان فراهم شده است؛ از جمله فوتبالدستی انسانی، میز پینگپنگ، زمینهای دارت، بدمینتون، فوتبال گلکوچک، والیبال، بسکتبال و زمین چمن مصنوعی.
وی افزود: بخش ویژهای نیز برای سالمندان در نظر گرفته شده که شامل: میزهای شطرنج، تخته، دومینو و دیگر بازیهای فکری و تفریحی است تا این فضا به مکانی پویا و در دسترس برای تمام گروههای سنی تبدیل شود.
اجرای گذر ورزش گامی مؤثر در مسیر تحقق شهر فعال، شاداب و سلامتمحور به شمار میرود.
ابراز رضایت استاندار کردستان از روند مطلوب ساماندهی رودخانه سقز
دکتر آرش زره تن لهونی استاندار کردستان در بازدید از
پروژه ساماندهی رودخانه سقز و احداث دو دریاچه مصنوعی در این مسیر که نماینده مردم سقز و بانه و جمعی از مدیران کل استانی، فرماندار و اعضای شورای شهر و شورای اداری شهرستان حضورداشتند از میزان پیشرفت مناسب آن ابراز خرسندی نمود.
وی همچنین از اختصاص ۱۵میلیارد تومان به پروژه مذکور خبر داد و تکمیل آن را یکی از محورهای توسعه گردشگری در استان عنوان نمود.
شهردار سقز در تشریح پروژه ساماندهی رودخانه سقز بیان داشت: فاز یکم پروژه ساماندهی رودخانه سقز حدفاصل پل قوخ تا آببند به مساحت حدود ۴۱هزار متر مربع، لایروبی آن کامل انجام شده و ساماندهی آن با ۲۰ درصد و تعمیر و اصلاح آببند آن با پنجاه درصد پیشرفت در حال انجام است.
گویلی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده این فاز تا ۳ ماه آینده با برآورد ۴۵میلیارد تومان آبگیری خواهد شد.
وی در ادامه گفت: فاز دوم این پروژه حدفاصل بند اول تا پل کهوه سوار با مصاحت حدود ۱۱۰هزار متر مربع، لایروبی آن با پیشرفت ۸۰ درصدی، ساماندهی آن ۳۰ درصد و احداث آببند با ۱۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.
وی افزود این فاز با برآورد ۷۵میلیارد تومان تا ۶ماه دیگر ابگیری خواهد شد.
شهردار سقز ضمن تشکر و قدردانی از حمایت و پیگیری کارساز استاندار کردستان، نماینده مجلس، فرماندار، اعضای شورا و مدیران استانی اذعان داشت: برای تکمیل فاز یک و دوم پروژه مذکور ۱۲۰میلیارد برآورد شده است و فازهای بعدی نیز در حال طراخی و برنامه ریزی است.
