به گزارش کرد پرس، این پروژه به همت فرهاد سهرابی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی کردستان و سرمایه‌گذار بخش خصوصی، احداث شده و شامل ساختمان اداری، تجهیزات تخصصی، باسکول، سوله، سردخانه، محوطه‌سازی و زیرساخت فیبر نوری است.

هم‌زمان حوزه‌های اداری و منابع انسانی گمرک نیز توسط نهادهای ذی‌ربط تأمین شده و فرآیند ترخیص و صادرات کالا در این مجموعه به‌زودی آغاز می‌شود.

سقز برای نخستین‌بار از مزایای مرزی بودن استفاده می‌کند

استاندار کردستان در آیین افتتاح این مجموعه، گفت: شهرستان سقز امروز برای نخستین‌بار از مزیت مرزی بودن خود بهره‌مند می‌شود و مشمول مزایای قانون تجارت مرزنشینان، از جمله واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی خواهد بود.

آرش لهونی افزود: اجرای این قانون ضمن کاهش قیمت کالا در بازار، زمینه رونق اقتصادی شهر و جذب گردشگران تجاری را فراهم می‌کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله افزایش پروازهای فرودگاه سقز در دستور کار قرار دارد که می‌تواند به شکل‌گیری محورهای جدید گردشگری و تجاری در غرب کشور منجر شود.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت مرزنشینان، استان کردستان می‌تواند سالانه تا سقف ۵۴۰ میلیون دلار کالا از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کند که این ظرفیت، نقش مهمی در توسعه تجارت، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت‌.

۴ بازارچه مرزی کردستان مشمول قانون تجارت مرزنشینان

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، چهار بازارچه مرزی شامل سقز، خانم شیخان، مله‌خورد و هنگه‌ژال در مسیر اجرای این قانون قرار گرفته‌اند.

ارسلان ازهاری ادامه داد: کالاهای وارداتی در قالب طرح مرزنشینی از پرداخت حقوق گمرکی و ۵۰ درصد مالیات معاف هستند که تأثیر قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی دارد.

تسریع در طرح‌های زیربنایی ضروری است

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این آیین، گفت: بازگشایی بازارچه مرزی سقز، آغاز فعالیت پایانه صادراتی و تکمیل کریدور ارتباطی شهرستان از مهم‌ترین مطالبات مردم است که تحقق آن‌ها نقشی تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی دارد.

محسن بیگلری با تأکید بر ظرفیت‌های بالای سقز در حوزه تجارت مرزی، از دولت خواست با تسهیل صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌های لازم، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تکمیل بزرگراه‌ها و پروازهای فرودگاه، زمینه رونق پایدار تجارت مرزی را فراهم کند.

بیش از ۳۰ هزار خانوار از مزایای قانون تجارت مرزنشینان بهره‌مند می‌شوند

فرماندار ویژه سقز نیز با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی این طرح، اظهار کرد: با آغاز فعالیت گمرک سقز و اجرای قانون تسهیلات تجارت مرزنشینان، بیش از ۳۲ هزار خانوار از اقشار کم‌درآمد و مرزنشین از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

ضیاالدین نعمانی همچنین بر ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل شبکه آبیاری پایاب سد چراغ ویس تأکید کرد و افزود: توسعه کشاورزی و تجارت مرزی باید هم‌زمان و هماهنگ دنبال شوند.

اجرای قانون تجارت مرزی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی است

در ابتدای مراسم سرمایه‌گذار پایانه صادراتی سقز، اجرای قانون تجارت مرزنشینان را از سیاست‌های مهم دولت برای افزایش رفاه مرزنشینان و کاهش تجارت غیررسمی دانست و گفت: اجرای کامل این قانون می‌تواند موجب رونق بازارهای محلی و منطقه‌ای، افزایش صادرات محصولات بومی، جذب گردشگران و تقویت گردش مالی در مناطق مرزی شود.

فرهاد سهرابی از مسئولان خواست حمایت مؤثری از بخش خصوصی و طرح‌های توسعه‌ای شهرستان سقز داشته باشند.

در حاشیه این مراسم، نخستین محموله تجاری شامل سه کانتینر کالا وارد محوطه بازارچه شد و فاز دوم توسعه پایانه صادراتی نیز کلنگ‌زنی شد.