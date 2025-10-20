مسدودسازی ۱۱۶ حلقه چاه غیرمجاز طی یک روز در میاندربند

به گزارش کردپرس، در یک عملیات یکروزه و هماهنگ، نیروهای مدیریت منابع آب شهرستان کرمانشاه با همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و با حضور میدانی معاونت حفاظت و بهرهبرداری و مدیر مدیریت منابع آب شهرستان، ۱۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای بکتاشآباد، دهگل و سرتیپآباد مسدود کردند.
این اقدام با هدف جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب، حفاظت از سفرههای زیرزمینی و پیشگیری از فرونشست زمین انجام شد و موجب بازگشت آب به آبخوان و صرفهجویی در منابع آبی شد.
کامران رحیمی بیستونی، مدیر امور منابع آب شهرستان کرمانشاه، اعلام کرد که در مهرماه و طی سه مرحله عملیاتی، مجموعاً ۳۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان پر و مسلوبالمنفعه شده است.
شرکت آب منطقهای کرمانشاه ضمن قدردانی از همکاری دادستانی و نیروی انتظامی، از تمامی کشاورزان خواست تا بهرهبرداری از منابع آب را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.
