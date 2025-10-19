بازدید استاندار کردستان از کریدور بزرگراهی غرب کشور

به گزارش کرد پرس، پروژه یادشده که بخشی از کریدور بزرگراهی میاندوآب – کرمانشاه است، تاکنون ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

آرش لهونی در ادامه این بازدید، از ۲ تونل در دست احداث در این مسیر از جمله تونل شماره ۲ گردنه ماموخ به طول ۲۸۰ متر بازدید کرد و با اشاره به آماده بودن این تونل، خواستار تسریع در بهره برداری از آن شد.

وی در حاشیه این بازدید، گفت: خوشبختانه در تمامی محورهای استان، کارگاه های راه سازی فعال هستند، اما به دلیل عقب ماندگی های گذشته، مشاهده نتایج اقدامات زمان بر خواهد بود.

استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت های حمل ونقل در استان، افزود: تکمیل این کریدور نقش مؤثری در کاهش سوانح جاده ای، تسهیل تردد و رونق اقتصادی کردستان خواهد داشت.