افزایش ۴.۶ درصدی صادرات غلات و حبوبات کردستان ترکیه؛ عراق و سوریه در صدر واردکنندگان

به گزارش کردپرس، بر پایه اعلام اتحادیه صادرکنندگان غلات، حبوبات، دانههای روغنی و فرآوردهها در جنوبشرق آناتولی (GAİB) (کردستان ترکیه)، صادرات این بخش در ۹ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶ درصد رشد داشته و به ۲.۶ میلیارد دلار رسیده است. عراق با ۷۲۵.۹ میلیون دلار نخستین بازار مقصد بود و صادرات به سوریه نیز ۴۴.۸ درصد افزایش نشان داد.
در گزارش منتشر شده از سوی GAİB آمده است که صادرات «غلات، حبوبات، دانههای روغنی و محصولات وابسته» در طول ژانویه تا سپتامبر سال جاری میلادی با رشد ۴.۶ درصدی به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. در میان بازارهای هدف، عراق با ۷۲۵.۹ میلیون دلار در جایگاه نخست قرار گرفت و فروش به سوریه نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴.۸ درصد افزایش یافت.
جلال کاد اوغلو، رئیس اتحادیه صادرکنندگان غلات، حبوبات، دانههای روغنی و فرآوردهها در کردستان ترکیه، با تأکید بر لزوم الگوی صادراتی مقاوم در برابر نوسانات جهانی و مبتنی بر نوآوری گفت هدف آنان نهادینهکردن رشد پایدار در تمامی بازارهاست. او افزود: «بخش غلات با سهم ۴.۵ درصدی از کل صادرات ترکیه و حدود ۳۰ درصد سهم در منطقه ما، ستون فقرات اقتصاد جنوبشرق را تشکیل میدهد. این تفاوت، حاصل انضباط و اعتمادپذیری در زنجیرهای است که از تولید کشاورزی تا صادرات غذای فرآوریشده امتداد دارد و بر پایه فرهنگ صنعتی نیرومندی بنا شده که طی سالها شکل گرفته است.»
لازم به ذکر است که در رسانه های ترکیه استفاده از عبارت «کردستان ترکیه» ممنوعیت داشته و از عبارت های «جنوب شرق» یا «جنوب شرق آناتولی» برای نام بردن از جغرافیای کردی ترکیه استفاده می شود.
نظر شما