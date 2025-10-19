به گزارش کردپرس، خبرگزاری آناتولی به عنوان رسانه رسمی دولت ترکیه، با انتشار خبری از نقش فعال سازمان اطلاعات ترکیه (میت) در برقراری آتش بس میان اسلام آباد و کابل خبر داد.
به نوشته بخش ترکی آناتولی به نقل از منابع امنیتی، پس از درگیری های نظامی اخیر میان پاکستان و افغانستان، با پشتیبانی ترکیه و قطر، گفتوگوهایی میان این دو کشور در دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد تا تنشها و درگیریهای مرزی اخیر میان دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. به نوشته آناتولی این نشست به دستور مستقیلم رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه و با حضور ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات این کشور (میت)، انجام شده و طرفین موفق شدند گفتوگویی مستقیم برای کاهش تنشها برقرار کنند.
در این نشست، مقامات ارشد اطلاعاتی و وزرای دفاع دو کشور حضور داشتند و محور اصلی مذاکرات، تمدید آتشبس موجود و یافتن راهحلی برای درگیریهای مرزی اخیر بود. منابع آگاه تأیید کرده اند که اردوغان و سایر رهبران کشورها به طور مستمر در جریان روند مذاکرات قرار داشتهاند.
مذاکرات که بیش از ۱۴ ساعت به طول انجامید، در نهایت به توافق برای برگزاری نخستین نشست کمیته فنی در استانبول منجر شد تا جزئیات آتشبس و چارچوب اجرایی آن مشخص شود. قرار است در این نشست همچنین درباره مسائل بلندمدتی مانند مقابله با تهدیدات تروریستی، کنترل مهاجرت و تقویت امنیت مرزی گفتوگو شود.
پیش از این نیز در ۱۱ اکتبر، رؤسای سازمانهای اطلاعاتی ترکیه، پاکستان و قطر در استانبول نشستی سهجانبه برگزار کرده بودند و به طور همزمان با مقامات افغانستان نیز تماس برقرار شده بود.
