به گزارش کردپرس، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد «ایوب گونر» نیروی پیاده‌نظام هنگام انجام تمرینات آموزشی در استان توکات دچار مشکل جسمی شده و با وجود اقدامات درمانی در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ جان باخته است.

بر پایه اطلاعیه منتشر سوه از سوی وزارت دفاع ترکیه، ایوب گونر، سرباز وظیفهِ پیاده‌نظام مستقر در توکات، در جریان آموزش نظامی دچار عارضه و به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش‌های پزشکی نتیجه نداد و او جان خود را از دست داد.

پیکر گونر با هواپیمای نظامی از توکات به فرودگاه غازی آنتپ منتقل و توسط مقام‌های محلی و نظامی تشییع شد. در مراسم رسمی که با حضور خانواده و نزدیکان او، کمال چبر استاندار آنتپ، سرتیپ اردین کایا فرمانده لشکر پنجم زرهی، فرمانده ژاندارمری استان، فرمانده پلیس، شهردار، نمایندگان مجلس و شماری از هم‌رزمان او برگزار شد، پس از ادای احترام و قرائت زندگی‌نامه، پیکر او به زادگاهش در یکی از محله های حاشیه نشین شهرستان های آنتپ منتقل و به خاک سپرده شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در پیامی در شبکه های مجازی جان باختن این جوان نظامی را تسلیت گفت. هنوز از علت جان باختن این نیروی نظامی ارتش خبری در دست نیست.